crédito: No Ataque Internacional

Sétima maior contratação do futebol, meia-atacante completa um ano sem fazer gols

Um grande investimento foi feito, mas o desempenho no clube ainda é aquém. Sétima maior contratação da história do futebol, o meia-atacante Jack Grealish completou um ano sem fazer gols pelo Manchester City.

Há três anos, o inglês foi contratado pela equipe de Pep Guardiola por 117 milhões, valor que correspondia a R$ 724 milhões no câmbio da época. Apenas Neymar, Mbappé, Phillipe Coutinho, João Félix e Antoine Griezmann tiveram contratações mais caras na história – veja top 10 de maiores contratações no fim da matéria.

Números de Grealish

O desempenho de Jack Grealish está desapontando os torcedores do City. O último gol que o atleta que joga na ponta esquerda marcou foi em 16 de dezembro de 2023, no empate por 2 a 2 com o Crystal Palace, pela 17ª rodada da Premier League.

Depois disso, Grealish entrou em campo em 38 partidas pelo Manchester City e não balançou a rede do adversário. Neste intervalo de mais de um ano, ele também não foi bem nos passes para gols: o inglês deu apenas três assistências desde então.

Já pela Seleção da Inglaterra, Grealish fez dois gols em 2024, os quais são os únicos tentos do atacante no ano.

Para marcar pela primeira vez pelo City em 2024, Grealish terá mais duas chances. Na quinta-feira (26/12), às 9h30, a equipe receberá o Everton no Etihad Stadium. Três dias depois, no domingo (29/12), o time de Manchester visita o Leicester às 11h30.

Maiores contratações da história do futebol

Neymar – Barcelona para PSG em 2017 – 222 milhões de euros Mbappé – Monaco para PSG em 2018 – 180 milhões de euros Phillipe Coutinho – Liverpool para Barcelona em 2018 – 145 milhões de euros João Félix – Benfica para Atlético de Madrid em 2019 – 126 milhões de euros Enzo Fernández – Benfica para Chelsea em 2023 – 121 milhões de euros Antoine Griezmann – Atlético de Madrid para Barcelona em 2019 – 120 milhões de euros Jack Grealish – Aston Villa para Manchester City – 117 milhões de euros Declan Rice – West Ham para Arsenal – 116,6 milhões de euros Moisés Caicedo – Brighton para Chelsea – 116,2 milhões de euros Romelu Lukaku – Inter de Milão para Chelsea – 115 milhões de euros

