Com gol de Vini Jr, Real Madrid vence o Pachuca e é campeão do Intercontinental

Eneacampeão! O Real Madrid confirmou o favoritismo, venceu o Pachuca, do México, por 3 a 0, nesta quarta-feira (18/12), no Estádio de Lusail, em Lusail, no Catar, e se sagrou campeão da Copa Intercontinental. O primeiro gol da partida foi marcado pelo francês Mbappé, ainda no primeiro tempo, com assistência de Vinicius Júnior. Depois, Rodrygo ampliou e, por fim, o próprio Vini Jr. deixou o dele de pênalti.

O time espanhol, que já estava garantido na final por ter vencido a Champions League, dominou a posse de bola e ditou o ritmo do jogo. O Real, no entanto, não foi tão efetivo nas chances – apesar de ter chegado perto do gol e ter arriscado finalizações, elas não foram uma grande ameaça para o goleiro do Pachuca. Até que Mbappé, em grande lance de Vini, completou para o gol vazio já nos minutos finais.

No segundo tempo, o Real Madrid continuou à frente. Com tranquilidade, a equipe soube aproveitar os espaços e explorar bem as trocas de passes para chegar ao setor ofensivo. O Pachuca, por sua vez, não conseguiu conter a velocidade e a precisão dos espanhóis, que fecharam o placar com gols brasileiros.

Intercontinental

O Mundial de clubes – como era chamado o campeonato – foi rebatizado de Intercontinental este ano. O troféu continua sendo o mesmo do antigo Mundial, vencido pelo Manchester City em 2023.

Outra mudança foi em relação aos participantes. A Copa Intercontinental não tem mais representante do país-sede. Além disso, o vencedor da Champions League já esteve garantido na final.

Consideradas todas as fases do Intercontinental, o Real Madrid chegou ao nono título: 1960, 1998, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022 e 2024.

O jogo

O Pachuca começou bem a partida, criando algumas oportunidades e levando perigo a Courtois, principalmente em chutes de Luis Rodríguez e Idrissi.

Contudo, logo o Real Madrid tomou as rédeas e protagonizou as melhores chances. Ainda faltava mais efetividade. A equipe teve paciência para trabalhar. O gol veio na primeira finalização em direção ao gol.

Vinicius Júnior recebeu de Bellingham na lateral esquerda, driblou o goleiro Moreno e rolou para o lado para achar Mbappé, livre na área. O camisa 9 finalizou com facilidade e abriu o placar: 1 a 0.

Segundo tempo

Já na segunda etapa, o Pachuca teve melhor chance com Deossa. O jogador finalizou de primeira, viu a bola desviar em Fran García e sair pela linha de fundo. Contudo, o Real Madrid logo respondeu.

Com o time espanhol no comando, os jogadores emendaram ataque pelo meio. O brasileiro Rodrygo recebeu e carregou pelo lado esquerdo. Depois cortou para a direita, tirando dos marcadores e finalizou colocado, no canto superior do goleiro para estufar as redes: 2 a 0. O lance passou por análise do VAR, por causa da posição de Bellingham, mas logo foi validado já que o inglês não teve interferência na jogada.

O Real até diminuiu o ritmo, mas não encontrou ‘concorrência’. A equipe seguiu com as melhores tentativas, principalmente com Vini Jr. O Pachuca também conseguiu algumas finalizações, mas nenhuma delas assustou Courtois – os atacantes sofreram com o pé pouco calibrado.

Já no fim, Vinicius Júnior teve a oportunidade de sacramentar a vitória. Idrissi derrubou Lucas Vázquez dentro da área. Depois de revisão do VAR, o pênalti foi marcado. Com direito a paradinha, Vini finalizou firme e não desperdiçou: 3 a 0.

No apagar das luzes, o Pachuca chegou a balançar as redes para diminuir o placar. Contudo, imediatamente foi assinalado o impedimento de Mena.

REAL MADRID 3 X 0 PACHUCA

Real Madrid

Courtois; Lucas Vázquez (Asencio aos 42 do 2T), Tchouaméni, Rüdiger, Fran García; Valverde, Camavinga (Ceballos aos 16 do 2T), Rodrygo (Modric aos 22 do 2T), Bellingham (Güler aos 42 do 2T); Vinicius Júnior e Mbappé (Brahim Díaz aos 16 do 2T). Técnico: Carlos Ancelotti

Pachuca

Carlos Moreno; Sergio Barreto, Andrés Micolta, Bryan Gonzélez e Luis Rodríguez (Carlos Sánchez aos 29 do 2T); Pedro Pedraza, Nelson Deossa (Sergio Hernández aos 42 do 2T), Elias Montiel; Oussama Idrissi (Alexéi Domínguez aos 42 do 2T), Alan Bautista (Ángel Mena aos 29 do 2T) e Salomón Rondón. Técnico: Guillermo Almada

Data: 18/12/2024 (quarta-feira)

18/12/2024 (quarta-feira) Local: Lusail Stadium, em Lusail, no Catar

Lusail Stadium, em Lusail, no Catar Motivo: final da Copa Intercontinental

final da Copa Intercontinental Gols: Mbappé aos 36 do 1T, Rodrygo aos 10 do 2T e Vinicius Júnior aos 38 do 2T

Mbappé aos 36 do 1T, Rodrygo aos 10 do 2T e Vinicius Júnior aos 38 do 2T Cartão amarelo: Pedraza (Pachuca)

