Real Madrid campeão! Veja lista dos maiores vencedores do Intercontinental

O Real Madrid venceu o Pachuca, do México, por 3 a 0, nesta quarta-feira (18/12) e ficou com a taça da Copa Intercontinental. Com a conquista, o time espanhol se tornou o maior campeão mundial – são nove títulos no total. Veja o ranking de vencedores do torneio a seguir.

A competição no formato atual é disputada anualmente desde 2001. Contudo, o primeiro torneio mundial ocorreu em 1960, em que apenas uma partida era disputada – entre o campeão da Champions League e o campeão da Libertadores.

Este ano, o Mundial de clubes – como era chamado o campeonato – foi rebatizado de Intercontinental.

Dessa forma, o Mundial de Clubes foi rebatizado de Supermundial, que terá edições a cada quatro anos. O troféu do Intercontinental será o mesmo do antigo Mundial, vencido pelo Manchester City em 2023.

Outra mudança foi em relação aos participantes. A Copa Intercontinental não terá mais representante do país-sede. Além disso, o vencedor da Champions League já estará garantido na final, que será em local neutro, enquanto as outras equipes — incluindo o campeão da Libertadores – irão disputar um playoff.

Brasileiros campeões

O Brasil tem 10 títulos mundiais – seis times já se sagraram campeões do torneio: Corinthians, Internacional , São Paulo, Flamengo, Grêmio e Santos.

Maiores campeões do Intercontinental

Real Madrid: 8 (1960, 1998, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022 e 2024)

Milan: 4 (1969, 1989, 1990 e 2007)

Bayern de Munique: 4 (1976, 2001, 2013 e 2020)

Barcelona: 3 (2009, 2011 e 2015)

Boca Juniors: 3 (1977, 2000 e 2003)

Inter de Milão: 3 (1964, 1965 e 2010

Peñarol: 3 (1961, 1966 e 1982)

São Paulo: 3 (1992, 1993 e 2005)

Ajax: 2 (1972 e 1995)

Corinthians: 2 (2000 e 2012)

Juventus: 2 (1985 e 1996)

Manchester United: 2 (1999 e 2008)

Porto: 2 (1987 e 2004)

Santos: 2 (1962 e 1963)

Manchester City (2023)

Atlético de Madrid: 1 (1974)

Borussia Dortmund: 1 (1997)

Chelsea: 1 (2021)

Estrela Vermelha: 1 (1991)

Estudiantes: 1 (1968)

Feyenoord: 1 (1970)

Flamengo: 1 (1981)

Grêmio: 1 (1983)

Internacional: 1 (2006)

Liverpool: 1 (2019)

Olimpia: 1 (1979)

Racing: 1 (1967)

River Plate: 1 (1986)

Vélez Sarsfield: 1 (1994)

