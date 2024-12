Jogador troca time que jogará Sul-Americana por clube mineiro da quarta divisão (Joaquín Vergés é o novo reforço do Pouso Alegre)

O meio-campista uruguaio Joaquin Vergés é o novo reforço do Pouso Alegre para a temporada 2025. O jogador de 32 anos estava no Mushuc Runa, da primeira divisão da Liga do Equador. O time havia se classificado para disputar a Copa Sul-Americana no próximo ano.

Em 2024, o jogador disputou 28 jogos, marcou quatro gols e deu seis assistências com a camisa do Mushuc. No Equador desde 2022, ele acumula passagens pelo Gualaceo FC e Nueve de Octubre.

Ele foi revelado pelo Defensor Sporting, do Uruguai. No país de nascença, Joaquin também defendeu Tacuarembó, Montevideo Wanderers e Rentistas.

Em 2025, o Pouso Alegre vai disputar o Campeonato Mineiro, a Copa do Brasil e a Série D do Campeonato Brasileiro.

