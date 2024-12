Com time ‘misto’, Botafogo dá vexame e é eliminado pelo Pachuca no Intercontinental

Com time ‘misto’, Botafogo dá vexame e é eliminado pelo Pachuca no Intercontinental (Botafogo foi goleado pelo Pachuca no Intercontinental )

O sonho do Botafogo conquistar a Copa Intercontinental durou menos de 90 minutos. A equipe carioca perdeu para o Pachuca, time do México, por 3 a 0, nesta quarta-feira (11/12), no Estádio 974, no Catar, em duelo que valeu a taça do Dérbi das Américas, que é a segunda fase da Copa Intercontinental. Os gols foram marcados por Idrissi, Odessa e Rondon no segundo tempo.

O vexame do Botafogo se deu, principalmente, pelo desgaste no fim de temporada. Após vencer a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro nas últimas duas semanas, Artur Jorge optou por um time “misto”, com apenas cinco titulares no time inicial – quatro (Alex Telles, Marlon Freitas, Almada e Saravino) foram deixados no banco e dois (Vitinho e Bastos) estão lesionados.

Com a atuação irreconhecível e apenas dois chutes no gol durante toda a partida, o clube carioca se despediu da competição, enquanto os mexicanos avançaram para a terceira etapa do torneio, que é o último passo para a decisão diante do Real Madrid.

A próxima etapa do torneio, que é chamada de Challenger Cup pela Fifa, será no sábado (14/12), às 14h, no Estádio 974. O adversário do Pachuca será o Al Ahly, do Egito, que eliminou o Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos. A equipe vencedora vai à final do Intercontinental e duela com Real Madrid na quarta-feira (18/12), às 14h, no Lusail.

O jogo

O técnico Artur Jorge escalou o Botafogo com uma equipe “alternativa”: Cuiabano, Allan, Eduardo e Matheus Martins entraram nas vagas dos poupados Alex Telles, Marlon Freitas, Savarino e Almada, enquanto Mateo Ponte e Adryelson jogaram nas vagas dos lesionados Vitinho e Bastos. Até por essas mudanças e o desgaste do fim de temporada, o time passou longe do desempenho esperado.

Os 45 minutos iniciais até foram equilibrados e, em alguns momentos, bem travados. Mesmo com 60% de posse de bola, o clube carioca não conseguiu dominar e nem sequer chutou na meta adversária – o Pachuca acertou a meta de John em duas oportunidades, mas sem grande perigo.

O primeiro arremate do Botafogo ocorreu com Allan, que foi bloqueado no minuto 20 do primeiro tempo. O representante brasileiro só levou perigo ao gol adversário aos 38, quando Luiz Henrique fez boa jogada pela direita, rolou para Mateo Ponte, e o lateral-direito, já dentro da área, furou, perdendo uma grande chance.

Só que o segundo tempo deu contornos trágicos ao Botafogo, que seguiu sem ter boa atuação. Logo aos 4, Idrissi partiu com a bola na ponta-esquerda, passou por dois jogadores próximos à linha lateral, tabelou com Bryan González, recebeu de volta na entrada da área e deixou a dupla de zagueiros do Botafogo no chão com cortes desconcertantes antes de balançar as redes no canto direito de John: 1 a 0.

E 16 minutos depois do golaço de Idrissi, Nelson Deossa ampliou a vitória do Pachuca. O jogador, que entrou no segundo tempo, recebeu na esquerda, levou para o meio e chutou cruzado. John até tentou intervir na bola defensável, mas falhou, e o time mexicano fez mais um: 2 a 0.

E para concluir o vexame alvinegro, Rondon teve duas chances. Aos 23, ele chutou para fora. Já no minuto 35, o venezuelano aproveitou contra-ataque e passe de Idrissi para definir a vitória com uma finalização cruzada com a perna esquerda: 3 a 0.

Botafogo 0 x 3 Pachuca-MEX

Botafogo

John; Mateo Ponte (Tiquinho Soares 23 do 2ºT), Adryelson, Alexander Barboza, Adryelson e Cuiabano; Gregore, Allan (Marlon Freitas 10 do 2ºT) e Eduardo (Almada 10 do 2ºT); Luiz Henrique, Igor Jesus (Júnior Santos 10 do 2ºT) e Matheus Martins (Savarino 19 do 2ºT).

Técnico: Artur Jorge

Pachuca-MEX

Carlos Moreno; Luis Rodríguez, Barreto (Cabral 48 do 1ºT), Micolta e Bryan González; Pedraza (Sergio Hernandez 46 do 2ºT), Montiel e Bautista (Deossa 10 do 2ºT); Arturo González (Ángel Mena 10 do 2ºT), Idrissi (José Pablo Saldivar 46 do 2ºT) e Rondón.

Técnico: Guillermo Almada

Motivo: Dérbi das Américas, segunda fase da Copa Intercontinental da Fifa

Local: Estádio 974, no Catar

Gol: Idrissi 4, Odessa 20 e Rondon 35 do 2ºT

Árbitro: Danny Makkelie (HOL)

Assistentes: Hessel Steegstra (HOL) e Jan de Vries (HOL)

VAR: Rob Dieperink (HOL)

Cartões amarelos: Artur Gónzalez, Bryan González, Cuiabano e Idrissi

Cartão vermelho: nenhum

