Matheusinho, ex-América, acerta com clube sensação de Portugal (Matheusinho marcou o gol de empate do Criciúma contra o Atlético)

O Santa Clara, de Portugal, anunciou nessa terça-feira (10/12) a contratação do atacante Matheusinho, ex-América, para a sequência do Campeonato Português. O jogador assinou contrato até o fim da temporada 2026/2027.

O clube português é sensação no país. Na liga nacional está em quarto lugar, com 27 pontos. O líder é o Sporting, com 33. Presidente do Santa Clara, Bruno Vicintin admira o futebol de Matheusinho há algum tempo. O empresário já quis contratar o jogador desde os tempos em que foi vice de futebol do Cruzeiro, entre 2015 e 2017.

A negociação, no entanto, nunca foi para frente.

Nesta temporada, Matheusinho disputou a Série A do Campeonato Brasileiro pelo Criciúma, que acabou rebaixado. Em 30 jogos, o atacante marcou cinco gols e deu três assistências.

Matheusinho pelo América

Cria da base do Coelho, Matheusinho surgiu como grande promessa do futebol mineiro em 2016, quando ganhou as primeiras oportunidades na equipe profissional e chegou até a ser convocado para a Seleção Brasileira Sub-20.

A primeira passagem do meia pelo América durou até setembro de 2020, quando foi negociado com o Beitar Jerusalem, de Israel. Meses depois, o atleta trocou de clube dentro do futebol israelense – foi para o Ashdod. O jogador, contudo, não tem boas memórias do período em que atuou no exterior – já revelou que sofreu com quadro de depressão enquanto vivia no Oriente Médio.

No início de 2022, Matheusinho retornou ao América. Contudo, no ano de retorno ao clube que o revelou, o meia-atacante sofreu com lesões e com dois diagnósticos de covid-19, que impediram que ele tivesse sequência.

Em 2023, o jogador começou bem a temporada, com a confiança do técnico Vagner Mancini. Contudo, as lesões novamente o atrapalharam. Em maio, sofreu edema no joelho direito. Retornou em julho, mas, dois meses depois, sofreu nova contusão, dessa vez no ombro direito. Em novembro, antes de retornar aos gramados, voltou a sentir a lesão no ombro e teve que fazer cirurgia.

No total, Matheusinho fez 213 jogos pelo América, marcou 23 gols e deu 18 assistências.

A notícia Matheusinho, ex-América, acerta com clube sensação de Portugal foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque