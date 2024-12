Desafetos, Neymar e Mbappé devem se enfrentar no Super Mundial; veja grupos (Neymar e Mbappé jogaram juntos no PSG)

Os craques Neymar e Mbappé, que jogaram juntos no Paris Saint-Germain e possuem relação conturbada, devem se enfrentar na fase de grupos do Super Mundial de Clubes da Fifa. Isso porque o Real Madrid, time do francês, está no grupo H, junto com o Al-Hilal, do brasileiro.

Enquanto a dupla dividia protagonismo no PSG, boatos de que os dois não possuem boa relação começaram a circular. Com o tempo, comentários de Neymar nas redes sociais fortaleceram essa suspeita. Em abril deste ano, o brasileiro comentou em uma postagem que elogiava Mbappé, dizendo “Baba ovo de gringo”.

Outra vez, Neymar curtiu uma publicação do Instagram que dizia que o PSG entrou em queda pelo ego de “um certo francês”.

Grupos do Super Mundial

Grupo A

Palmeiras (BRA)

Porto (POR)

Al-Ahly (EGI)

Inter Miami (EUA)

Grupo B

Paris Saint-Germain (FRA)

Atlético de Madrid (ESP)

Botafogo (BRA)

Seattle Sounders (EUA)

Grupo C

Bayern de Munique (ALE)

Auckland City (NZL)

Boca Juniors (ARG)

Benfica (POR)

Grupo D

Flamengo (BRA)

Espérance de Tunis (TUN)

Chelsea (ING)

León (MEX)

Grupo E

River Plate (ARG)

Urawa Red Diamonds (JAP)

Monterrey (MEX)

Inter de Milão (ITA)

Grupo F

Fluminense (BRA)

Borussia Dortmund (ALE)

Ulsan (COR)

Mamelodi Sundowns (AFS)

Grupo G

Manchester City (ING)

Wydad Casablanca (MAR)

Al Ain (EAU)

Juventus (ITA)

Grupo H

Real Madrid (ESP)

Al Hilal (SAU)

Pachuca (MEX)

Red Bull Salzburg (AUT)

Onde será o Super Mundial?

A primeira edição do Super Mundial de Clubes será nos Estados Unidos. Ao todo, 12 estádios em 11 cidades receberão os jogos.

Miami [Hard Rock Stadium]

Seattle [Lumen Field]

Los Angeles [Rose Bowl Stadium]

Orlando [Camping World Stadium e Inter&Co Stadium]

Atlanta [Mercedes Benz Stadium]

Nashville [Geodis Park]

Charlotte [Bank of America Stadium]

Cincinnati [TQL Stadium]

Washington [Audi Field]

Philadelphia [Lincoln Financianl Field]

Nova York [MetLife Stadium]

Qual o formato do Super Mundial?

O Super Mundial de Clubes terá formato semelhante à Copa do Mundo. Na fase classificatória, são 32 clubes divididos em oito grupos de quatro.

Os times de cada chave se enfrentam em turno único – fazem, portanto, três partidas cada. Os dois melhores se classificam às oitavas de final, enquanto os dois piores são eliminados.

A partir das oitavas de final, o formato é de mata-mata clássico, com eliminatórias em jogo único. Não haverá decisão de terceiro lugar.

