Real Madrid x Botafogo: Ancelotti almeja duelo na final da Copa Intercontinental (Ancelotti comanda o Real Madrid desde a temporada 2021/22)

Técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti elogiou o Botafogo após a vitória por 3 a 1 sobre o Atlético, na final da Copa Libertadores, jogando com um homem a menos. O comandante espera que as equipes se encontrem na final da Copa Intercontinental.

Ancelotti disse, nesta terça-feira (3/12), que ficou feliz em ver um clube como o Botafogo, que já contou com grandes nomes do Brasil, como Garrincha, Jairzinho, Gerson e Carlos Alberto Torres jogaram, conquistar o primeiro título de Libertadores e uma vaga na Copa Intercontinental.

“Sei que ainda têm alguns jogos para lutar e chegar à final (da Copa Intercontinental), mas sim, seria ótimo se fosse contra nós” Ancelotti, técnico do Real Madrid

“Assisti ao jogo ao vivo e realmente gostei… Foi uma atmosfera fantástica, fiquei hipnotizado. Um primeiro minuto incrível de jogo, com aquele chute voador incrível”, disse o italiano em referência ao lance que ocasionou a expulsão de Gregore, logo no primeiro minuto de jogo.

“Depois, a atitude e o comprometimento da equipe foram extraordinários. Jogaram uma partida fantástica com 10 homens. Estou muito feliz por Allan, que venceu a Libertadores com o Botafogo, é um time histórico no futebol brasileiro”, completou. O volante de 33 anos jogou sob o comando de Ancelotti no Napoli e no Everton.

Além de uma vaga na Copa Intercontinental, o Botafogo também garantiu lugar no expandido Mundial de Clubes de 2025, que será sediado pelos Estados Unidos. O Real Madrid se classificou ao vencer a Liga dos Campeões da Europa em 2021/22.

Copa Intercontinental

O torneio da Federação Internacional de Futebol (Fifa), disputado pelos campeões de todas as seis confederações, foi reformulado. Será disputado a cada ano, enquanto o Mundial de Clubes – rebatizado de Supermundial – terá edições a cada quatro anos. O troféu do Intercontinental será o mesmo do antigo Mundial. Além disso, não terá mais representante do país-sede.

O Botafogo enfrentará, nas quartas de final, o campeão da Confederação das Associações de Futebol da América do Norte, Central e Caribe (Concacaf ), o mexicano Pachuca – 11/12, 14h. A equipe que passar duela com o Al Ahly, vencedor da Liga dos Campeões da África, na semifinal.

O campeão europeu Real Madrid já tem vaga assegurada na final, marcada para 18 de dezembro. No novo formato da Copa Intercontinental, o vencedor da Champions League tem espaço cativo na decisão.

A notícia Real Madrid x Botafogo: Ancelotti almeja duelo na final da Copa Intercontinental foi publicada primeiro no No Ataque por Folhapress