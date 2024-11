Os golaços do Cruzeiro em jogos contra o Racing (Robinho marcou um dos gols do Cruzeio na derrota por 4 a 2 para o Racing na Libertadores de 2018)

Cruzeiro e Racing se enfrentam neste sábado (23/11), às 17h (de Brasília), no Estádio General Pablo Rojas, em Assunção, pela final da Copa Sul-Americana. A partida de hoje será a 15ª entre os clubes na história. São oito vitórias do time celeste, dois empates e quatro triunfos dos argentinos.

O retrospecto também mostra que Cruzeiro e Racing decidiram dois títulos. Em 1988, La Academia levou a melhor na Supercopa Libertadores. Quatro anos depois, na mesma competição, a Raposa deu o troco e levantou o troféu. A Sul-Americana de 2024, portanto, será o “tira-teima”.

Alguns jogadores do Cruzeiro marcaram belos gols nos confrontos com o Racing. Assista aos vídeos abaixo e confira o contexto de cada lance.

Marco Antônio Boiadeiro (1992)

Em 18 de novembro de 1992, o Cruzeiro goleou o Racing por 4 a 0 no jogo de ida da final da Supercopa Libertadores – torneio disputado somente por times que já haviam sido campeões continentais. O placar praticamente assegurou o troféu aos mineiros, visto que os argentinos seriam obrigados a ganhar por cinco gols de diferença na segunda partida (venceram somente por 1 a 0).

Diante de 78 mil pessoas no Mineirão, a Raposa abriu 2 a 0 com dois gols de Roberto Gaúcho, anotou o terceiro em finalização de Luiz Fernando e chegou ao quarto com um bonito chute de fora da área de Marco Antônio Boiadeiro. O camisa 10 carregou a bola na intermediária do campo de ataque, livrou-se do adversário com uma finta e bateu de pé esquerdo no ângulo.

Djair (1999)

Em 15 de setembro de 1999, Racing e Cruzeiro mediram forças no El Cilindro, em Avellaneda, na fase de grupos da Copa Mercosul. O lance mais bonito da noite foi um arremate de Djair, conhecido por alinhar potência e direção em cobranças de falta. O camisa 8 colocou a bola no ângulo direito do goleiro Walter Cáceres a cerca de 35 metros de distância da baliza.

A participação do Cruzeiro na Copa Mercosul de 1999 ficou negativamente marcada pela goleada sofrida para o Palmeiras (7 a 3) nas quartas de final. O time virou o primeiro tempo vencendo por 2 a 1, mas teve um “apagão” na etapa final, sobretudo nos últimos 10 minutos, em que tomou três gols do Verdão.

Robinho (2018)

El Cilindro foi palco de grande atuação de Lautaro Martínez, craque da Inter de Milão e da Seleção Argentina, na noite de 27 de fevereiro de 2018. O então camisa 10 do Racing marcou três gols na vitória de sua equipe por 4 a 2, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. No entanto, coube a Robinho, do Cruzeiro, anotar o tento mais bonito da partida.

Aos 24 minutos do segundo tempo, todo mundo esperava que Thiago Neves cobrasse o tiro livre frontal. Mas foi Robinho o responsável pela batida. O meio-campista mandou a bola na gaveta e não deu qualquer chance de defesa ao goleiro Juan Musso.

Apesar da derrota por 4 a 2 na estreia, o Cruzeiro liderou sua chave na Libertadores de 2018. Nos mata-matas, passou pelo Flamengo, nas oitavas de final, e foi eliminado pelo Boca Juniors, nas quartas.

