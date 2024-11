Campeão do mundo com a Argentina em 2022 encontra refúgio em clube de 5ª divisão

O atacante campeão do mundo em 2022 Papu Gómez, afastado do futebol por doping, encontrou refúgio em clube de 5ª divisão.

O jogador de 36 anos foi suspenso do esporte, em outubro de 2023, por dois anos após testar positivo para Terbutalina, substância proibida, quando ainda defendia o Sevilla, da Espanha.

O atleta, que estava no Monza, da Itália, não atua oficialmente desde o ano passado. A última partida que o futebolista disputou foi na vitória do time sobre a Salernitana, em 8 de outubro, no U-Power Stadium, na Itália, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Com isso, Papu treinou com o CD Manchego, que disputa a 5ª divisão da Espanha. Os campeonatos nacionais do país são divididos em Liga Espanhola, Segunda Divisão Espanhola, Primeira Divisão RFEF e Segunda Divisão RFEF e Tercera División RFEF, liga que o time participa.

O diretor esportivo do clube é Matías di Gregorio, ex-companheiro de equipe de Gómez no futebol argentino.

“Papu estava feliz, é uma sensação única ver ele com a bola, e os jogadores estavam empolgados em treinar com ele”, contou di Gregorio.

Papu Gómez na Copa de 2022

O atacante argentino, campeão da Copa América em 2021, começou a Copa do Mundo de 2022 como titular da equipe treinada pelo técnico Lionel Scaloni.

Porém, após a albiceleste perder para a Arábia Saudita, por 1 a 0, na primeira rodada da fase de grupos e ganhar da Austrália, por 2 a 1, nas oitavas de final, o jogador perdeu espaço no elenco e se tornou reserva.

Com isso, Papu não voltou a representar a Argentina no torneio e assistiu, do banco, a equipe ganhar o tricampeonato do torneio.

