De Lautaro Martínez a Fred: o que marcou último Racing x Cruzeiro em 2018 (Lance do jogo entre Racing e Cruzeiro, pela fase de grupos da Copa Libertadores de 2018)

No próximo sábado (23/11), Cruzeiro e Racing entrarão em campo para decidir o título da Copa Sul-Americana de 2024 em um confronto que carrega ares de revanche e memórias arrebatadoras de 2018.

Naquela temporada, Cruzeiro e Racing se enfrentaram pela fase de grupos da Copa Libertadores, em jogos marcados por intensas disputas com muitos gols, emoções à flor da pele e a participação de grandes jogadores como Lautaro Martínez, Lisandro López, Matías Zaracho, Fábio, Henrique, Thiago Neves, Arrascaeta, Robinho, Rafael Sóbis e Fred.

O No Ataque relembra agora como foram os dois jogos entre as equipes há seis anos.

Avellaneda: a noite de Lautaro Martínez

O primeiro confronto, em 27 de fevereiro de 2018, ocorreu no lendário El Cilindro, em Avellaneda, na Argentina, e revelou a força do Racing então comandado pelo técnico Eduardo Coudet. O time contava com ninguém menos que o atacante Lautaro Martínez – hoje destaque da Internazionale, da Itália, e da Seleção Argentina.

O Cruzeiro, desfalcado de peças importantes como o goleiro Fábio e o zagueiro Leo, ainda perdeu o atacante Fred no início da partida por causa de uma lesão. O time celeste, contudo, foi valente, mas sucumbiu à genialidade de Lautaro Martínez, que marcou três vezes em jogadas ensaiadas de bola parada. Apesar dos gols de Arrascaeta e Robinho, a Raposa viu o Racing selar a vitória por 4 a 2 com Augusto Solari.

Lautaro Martínez foi o grande destaque da vitória do Racing sobre o Cruzeiro, por 4 a 2, em Avellaneda (foto: JUAN MABROMATA/AFP)

O jogo mostrou um Cruzeiro capaz de criar boas oportunidades – mandou duas bolas na trave e finalizou mais que o rival –, mas vulnerável defensivamente, o que custou caro. Foi uma noite amarga, mas cheia de lições para a Raposa, que viu Lautaro brilhar e colocar seu nome na história dos duelos.

Mineirão: vingança e liderança

O reencontro aconteceu no dia 22 de maio daquele ano, em um Mineirão lotado com 43 mil torcedores. Dessa vez, foi o Cruzeiro que começou de forma avassaladora. Com Thiago Neves e Lucas Silva marcando nos primeiros 10 minutos, a equipe de Mano Menezes parecia caminhar para uma vitória tranquila. Entretanto, o Racing mostrou resiliência. Centurión diminuiu ainda no primeiro tempo e os argentinos pressionaram até o apito final.

No segundo tempo, o estilo pragmático de Mano Menezes prevaleceu. A zaga celeste, liderada por Dedé e Leo, segurou o ímpeto argentino, enquanto o goleiro Fábio brilhou com defesas cruciais. A vitória por 2 a 1 garantiu ao Cruzeiro a liderança do grupo 5 da Copa Libertadores de 2018 nos critérios de desempate, com um saldo superior ao do Racing, que avançou em segundo lugar.

Lucas Silva, um dos jogadores mais experientes do elenco de 2024, marcou gol contra o Racing em 2018 (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

Como Cruzeiro e Racing terminaram a Libertadores de 2018?

Nas oitavas de final, o Cruzeiro bateu o Flamengo. O time celeste venceu o primeiro jogo por 2 a 0 e perdeu o segundo por 1 a 0. Nas quartas, a Raposa foi eliminada pelo Boca Juniors ao perder a partida de ida por 2 a 0 e empatar a de volta por 1 a 1.

O Racing, por sua vez, caiu nas oitavas diante do River Plate. Empatou o primeiro jogo sem gols e perdeu o segundo por 3 a 0.

Curiosamente, o campeão da Libertadores daquele ano foi justamente o River Plate, que superou o Boca Juniors na final.

Confira a ficha técnica dos jogos entre Cruzeiro e Racing em 2018

RACING 4 x 2 CRUZEIRO

RACING

Juan Musso; Renzo Saravia, Alejandro Donatti, Leonardo Sigali e Alexis Soto; Nery Dominguez, Neri Cardozo, Matías Zaracho (Augusto Solari, aos 28min do 2ºT) e Ricardo Centurión (Pablo Cuadra, aos 42min do 2ºT); Lisandro López e Lautaro Martinez (Marcelo Meli, aos 36min do 2ºT). Técnico: Ariel Broggi (Eduardo Coudet suspenso)

CRUZEIRO

Rafael; Lucas Romero, Manoel, Murilo e Egídio; Henrique e Ariel Cabral; Robinho (Mancuello, aos 35min do 2ºT), Arrascaeta (Thiago Neves, aos 21min do 2ºT) e Rafinha; Fred (Rafael Sobis, aos 7min do 1ºT). Técnico: Mano Menezes

Gols: Lautaro Martínez, aos 13min e aos 44min do 1ºT e aos 17min do 2ºT; Augusto Solari, aos 31min do 2ºT (RAC); Arrascaeta, aos 29min do 1ºT. Robinho, aos 24min do 2ºT (CRU)

Cartões amarelos: Lautaro Martínez, aos 5min, Renzo Saravia, aos 29min do 2ºT (RAC); Mancuello, aos 39min do 2ºT (CRU)

Cartão vermelho: Renzo Saravia, aos 44min do 2ºT (RAC)

Motivo: primeira rodada do Grupo 5 da Copa Libertadores

Estádio: El Cilindro, em Avellaneda-ARG

Data: terça-feira, 27 de fevereiro de 2018

Árbitro: Wilmar Roldán (COL)

Assistentes: Alexander Guzman e Cristian de la Cruz (COL)

CRUZEIRO 2 X 1 RACING

CRUZEIRO

Fábio; Lucas Romero, Dedé, Leo e Egídio; Henrique e Lucas Silva; Robinho (Bruno Silva, aos 26’2ºT), Thiago Neves (Rafael Sobis, aos 19’2ºT) e Arrascaeta; Sassá (Raniel, aos 32’2ºT). Técnico: Mano Menezes.

RACING

Juan Musso; Ivan Pillud, Miguel Barbieri (Lucas Orban, aos 39’2ºT), Alejandro Donatti e Alexis Soto; Diego González; Augusto Solari (Matías Zaracho, aos 27’2ºT), Neri Cardozo (Brian Mansilla, aos 36’2ºT) e Ricardo Centurión; Lisandro López e Lautaro Martínez. Técnico: Eduardo Coudet.

Gols: Thiago Neves, aos 2’1ºT, e Lucas Silva, aos 10’1ºT (CRU); Centurión, aos 27’1ºT (RAC)

Cartões amarelos: Augusto Solari, Diego González, Lautaro Martínez e Miguel Barbieri (Racing); Robinho, Leo e Lucas Romero (Cruzeiro)

Público presente: 43.276 torcedores

Público pagante: 38.564 torcedores

Renda: R$ 2.213.676,00

Motivo: 6ª rodada do Grupo 5 da Copa Libertadores

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Data e horário: 22 de maio de 2018 (terça-feira), às 21h30

Árbitro: Andrés Rojas (COL)

Assistentes: Alexander Gusman e Eduardo Diaz (COL)

A notícia De Lautaro Martínez a Fred: o que marcou último Racing x Cruzeiro em 2018 foi publicada primeiro no No Ataque por Ailton do Vale