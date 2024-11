Neymar ganhou ‘descontão’ para a compra de cobertura luxuosa em Dubai, diz site (Neymar comprou luxuosa cobertura em Dubau)

O apartamento luxuoso comprado por Neymar saiu pela metade do valor divulgado inicialmente. De acordo com informações do Portal Leo Dias, nesta terça-feira (19/11), o atacante teve um desconto de 50% para adquirir o imóvel com em Dubai, nos Emirados Árabes.

A cobertura em Dubai está avaliada em US$ 54,4 milhões (cerca deR$ 314 milhões). No entanto, o brasileiro desembolsou ‘apenas’ US$ 27,2 milhões (R$ 157 milhões) devido a um acordo com a Bugatti Residences by Binghatti: aceitou ser o garoto-propaganda para comerciais da empresa.

Cobertura de Neymar em Dubai

Nessa segunda-feira (18/11), Bugatti Residences divulgou imagens da cobertura comprada por Neymar.

Estavam presentam na cerimônia de assinatura de contrato o chefe de vendas da Bugatti, Abdullah Binghatti, a namorada de Neymar, Bruna Biancardi, e o pai dele, Neymar da Silva, além do próprio jogador.

O empreendimento terá 182 apartamentos sob medida, com arquitetura projetada pelo donos, elevador exclusivo que transporta veículos e uma piscina privada com vista para o horizonte do centro de Dubai.

O condomínio ainda possui uma praia particular inspirada na Riviera Francesa, costa mediterrânea da França.

O mercado imobiliário de luxo é um dos grandes chamativos de Dubai.

