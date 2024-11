crédito: No Ataque Internacional

Clube abandona rede social e diz que Elon Musk a transformou em ‘máquina de ódio’ (Torcida do St. Pauli em jogo da Bundesliga)

Clube que se promoveu à elite do futebol da Alemanha na última temporada, o St.Pauli abandonou a rede social X e fez questão de afirmar que o bilionário Elon Musk, dono da mídia, transformou o antigo Twitter em uma “máquina de ódio”. O pronunciamento oficial foi feito na quinta-feira (14/11).

Por meio de uma nota oficial – veja na íntegra no fim da matéria -, o St. Pauli se posicionou sobre a atual situação da rede social e justificou a saída. O time alemão destacou que essas questões ideológicas motivaram a decisão institucional de não usar mais o X e migrar para outra rede social.

“Desde que assumiu o Twitter, como a plataforma era conhecida anteriormente, Musk converteu o X em uma máquina de ódio. Racismo e teorias da conspiração podem se espalhar sem controle e até mesmo com curadoria. Insultos e ameaças raramente são sancionados e são vendidos como liberdade de expressão” St. Pauli, por meio de nota oficial

O St. Pauli se declara ideologicamente de esquerda e é símbolo de resistência e progressismo em meio ao futebol. A equipe da cidade de Hamburgo, na Alemanha, foi o primeiro clube a banir nazistas da torcida e tem como lema a luta contra racismo, machismo, homofobia, capistalismo e, principalmente, fascismo.

De volta à elite na atual temporada, o St. Pauli está na 16ª posição na Bundesliga, com oito pontos em dez jogos. A próxima partida da equipe será diante do Borussia Mönchengladbach, no domingo, às 13h30, fora de casa.

Nota oficial do St. Pauli

FC St. Pauli se retira do X

O FC St. Pauli está se retirando da plataforma de mídia social, X. O Boys in Brown [apelido do St. Pauli] entrou na plataforma em 2013 e tinha 250.000 seguidores. Ao anunciar os motivos da retirada, o clube disse que o proprietário Elon Musk havia transformado um espaço de debate em um amplificador de ódio capaz de influenciar a campanha eleitoral parlamentar alemã.

Além disso, após sua vitória eleitoral, Donald Trump escolheu Musk para chefiar um novo departamento governamental. Musk foi um grande apoiador da campanha de Trump e também usou o X para esse propósito. É de se presumir que o X também promoverá conteúdo autoritário, misantrópico e de extrema direita durante a próxima campanha eleitoral alemã, manipulando o discurso público.

O FC St. Pauli já havia restringido o uso de X e postado cada vez mais declarações políticas em apoio à diversidade e inclusão para se posicionar contra o ódio. Agora, o clube está encerrando sua atividade no X. A conta não será mais usada, mas o conteúdo dos últimos 11 anos permanecerá online em vista de seu valor histórico contemporâneo.

O clube gostaria de agradecer a seus membros pela troca crítica sobre o que fazer sobre X e pede a seus seguidores na plataforma que mudem para o BlueSky. A conta em inglês do FC St. Pauli também mudará para o BlueSky.

