Holanda goleia Hungria e se classifica na Liga das Nações (Jogadores da Holanda comemoraram a vitória sobre a Hungria)

A Holanda está classificada para as quartas de final da Liga das Nações. A seleção holandesa ganhou da Hungria, por 4 a 0, na Johan Cruijff Arena, neste sábado, e confirmou a vaga na próxima fase da competição.

O time de Ronald Koeman saiu na frente através de um pênalti convertido por Weghorst, aos 21 minutos do primeiro tempo. Nos acréscimos da etapa inicial, Cody Gakpo, também em uma penalidade, aumentou o placar. Dumfries, aos 19 do segundo tempo, e Koopmeiners, aos 40, completaram o triunfo.

Com o resultado, a Holanda alcança o segundo lugar do Grupo 3 da Liga das Nações, com oito pontos. Já a Hungria é a quarta colocada, com cinco.

Ainda resta um jogo para o final da fase de grupos do torneio. Porém, ainda que os húngaros igualem a pontuação da Holanda, os neerlandeses levam vantagem no primeiro critério de desempate: confronto direto. A equipe, assim, está garantida na próxima fase.

Os confrontos das quartas de final serão definidos por meio de um sorteio. Enquanto isso, sem chances de alcançar a liderança de sua chave, já que a Alemanha lidera cinco pontos a mais, a Holanda cumpre tabela contra Bósnia, terça-feira, pela última rodada da primeira fase da Liga das Nações.

O duelo está agendado para as 16h45 (de Brasília), no Estádio Bilino Polje, na cidade de Zenica.

