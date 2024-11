Craque da Copa do Mundo estreia no tênis profissional aos 45 anos

Eleito o craque da Copa do Mundo de 2010 disputada na África do Sul, o ex-jogador uruguaio Diego Forlán estreou no tênis profissional aos 45 anos. Na noite dessa quarta-feira (13/11), ele disputou um torneio de duplas ao lado do argentino Federico Coria, em Montevidéu, o que causou intensa reação do público, que lotou as arquibancadas para vê-lo em ação no Challenger Tour da ATP.

Contudo, Diego Forlán e seu companheiro foram derrotados pela dupla boliviana Boris Arias e Federico Zeballos por 2 sets a 0, parciais de 6 a 1 e 6 a 2. O ex-jogador foi ovacionado pelo público a cada jogada, empolgou a torcida em alguns lances, mas deixou claro, após a partida, que não seguirá no tênos profissional. Ele vai competir apenas no circuito ITF Masters.

Forlan magic touch, just like the World Cup 2010 #ATPChallenger | @DiegoForlan7 pic.twitter.com/LivsUEV8XK — ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) November 14, 2024

Forlán é considerado um dos maiores jogadores do futebol uruguaio de todos os tempos. O ex-atacante da Seleção do Uruguai começou a carreira profissional no Independiente, da Argentina, em 1999. Mais tarde, ele se destacou na Europa defendendo o Manchester United (Inglaterra), Villareal e Atlético de Madrid (Espanha) e Internazionale (Itália).

Entre esses times europeus, o uruguaio teve maior destaque no Atlético de Madrid, onde conquistou a Liga Europa na temporada 2009/2010.

Craque da Copa do Mundo

Na Copa do Mundo de 2010, Forlán foi o artilheiro com cinco gols em sete jogos. Ele marcou, inclusive, o gol mais bonito daquela edição do mundial na disputa pelo terceiro lugar contra a Alemanha. O Uruguai, no entanto, foi derrotado por 3 a 2.

Forlán no Brasil

Em 2012, o atacante uruguaio veio ao Brasil para defender o Internacional. Foram duas temporadas, com 55 jogos e 22 gols. Ele conquistou pelo Colorado o Campeonato Gaúcho de 2013.

Forlán ainda defendeu o Cerezo Ozaka, do Japão, o Peñarol, do Uruguai, o Mumbai City, da Índia, e o Kitchee, de Hong Kong.

