Equador x Bolívia: onde assistir, horário e escalações pelas Eliminatórias da Copa (Alan Franco, do Atlético e Equador, e José Sagredo, do Bolívar e Bolívia)

Equador e Bolívia se enfrentam nesta quinta-feira (14/11), às 21h (de Brasília), no Estádio Banco Pichincha, em Guayaquil, pela 11ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Veja a seguir onde assistir à partida e possíveis escalações.

O Equador é o quinto colocado – atrás do Brasil, quarto -, com 13 pontos, dentro da zona de classificação para a Copa. Já a Bolívia está na sétima posição, com 12.

Equador x Bolívia: onde assistir

A partida entre Equador e Bolívia será transmitida pelo SporTV2 (TV fechada).

Equador x Bolívia: prováveis escalações

Equador : Galindez; Félix Torres, Willian Pacho, Hincapie; Ángelo Preciado, Alan Franco, Moisés Caicedo, Pervis Estupinán; Gonzalo Plata, Enner Valencia, Kendry Páez. Técnico : Sebastián Beccacece.



: Galindez; Félix Torres, Willian Pacho, Hincapie; Ángelo Preciado, Alan Franco, Moisés Caicedo, Pervis Estupinán; Gonzalo Plata, Enner Valencia, Kendry Páez. : Sebastián Beccacece. Bolívia: Viscarra; Diego Medina, Luis Haquin, Marcelo Suárez, José Sagredo; Robson Matheus, Villamil, Ramiro Vaca; Miguelito, Algaranaz, Jeyson Chura. Técnico: Antônio Carlos Zago.

