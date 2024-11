Torcedores de clube campeão de Libertadores ‘invadem’ as redes sociais do lateral Marcelo

Torcedores do Colo-Colo, do Chile, “invadiram” as redes sociais do lateral-esquerdo brasileiro Marcelo nos últimos dias e pediram para que o jogador, que está livre no mercado, assine com o clube.

O futebolista teve o contrato com o Fluminense rescindido em novembro por causa de um desentendimento com o treinador do time, Mano Menezes.

Após o atleta parabenizar o zagueiro uruguaio Maximiliano Falcón, que joga na equipe chilena, nos comentários de uma publicação no Instagram, vários fãs do Colo-Colo se animaram e tentaram convencer o jogador a fechar com o time sul-americano, que foi campeão da Copa Libertadores da América em 1991.

Com isso, os últimos posts de Marcelo contam com diversos comentários, em espanhol, dos torcedores do clube.

“No Colo-Colo a (camisa) 12 está disponível”, respondeu um internauta.

“Vem para o Colo-Colo, irmão. Temos plantel para ganhar a copa este ano”, pede outro.

‘Venha para o Colo-Colo, Marcelo. Te esperamos com os braços abertos, craque”, afirma um usuário.

“Marcelo, vem para o maior do Chile, Colo-Colo. Aqui a gente respeita você, craque”, comentou um torcedor.

“Venha para o Colo-Colo. Aonde é celebrado os campeonatos e se admiram os jogadores. Reis do campo. Vem celebrar com o preto e branco como você fazia quando jogava no Real Madrid”, escreveu um fã do clube chileno.

A ‘treta’ de Mano com Marcelo

O Fluminense vencia o Grêmio por 2 a 1 pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mano Menezes decidiu colocar Marcelo aos 44 minutos do segundo tempo em uma estratégia para segurar o resultado. De forma repentina, o técnico deu bronca no lateral e mudou a substituição. John Kennedy foi quem entrou no lugar de Keno.

“Eu iria colocar Marcelo naquela hora, mas ouvi uma coisa que não gostei e mudei de ideia. Coloquei o JK na beirada, é um jogador de força para você ter uma saída. Sempre tivemos uma saída. Não acho que foi porque ele entrou que o time teve qualquer tipo de problema. Não é fácil entrar naquela hora do jogo, você sabe disso, é um fechamento do jogo. Ele, aliás, não estava entrando para resolver problema nenhum, ele estava entrando para manter aquilo que a gente estava tendo. E faltava dois, três minutos para acabar o jogo”, disse Mano em coletiva pós-jogo.

Marcelo no Fluminense

Em 2023, Marcelo retornou ao Fluminense, clube pelo qual iniciou a carreira. Na segunda passagem, foram 68 jogos, cinco gols, três assistências e três títulos: Copa Libertadores (2023), Campeonato Carioca (2023) e Recopa Sul-Americana (2024).

Somando os números de 2005 e 2006, são 108 partidas, 11 gols, três assistências e a mesma quantidade de troféus.

