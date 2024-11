crédito: No Ataque Internacional

Time de Messi, Inter Miami é eliminado da MLS em casa (Lionel Messi, craque do Inter Miami)

Na noite desse sábado (9/11), no Chase Stadium, em Miami, o Inter Miami perdeu para o Atlanta United por 3 a 2 no terceiro jogo das oitavas de final da MLS. O time de Lionel Messi, portanto, acabou eliminado.

O astro argentino anotou um gol e empatou a partida no segundo tempo, mas o time da Flórida não segurou o resultado. Rojas, ex-Corinthians, fez o outro dos donos de casa. Jamal Thiare (2) e Bartosz Slisz marcaram para o Atlanta United.

Na série melhor de três, o Inter Miami venceu o primeiro confronto por 2 a 1, porém, nos outros dois, saiu de campo derrotado pelo Atlanta United, ambas partidas por 3 a 2.

O Atlanta United, agora, enfrenta o Orlando City nas quartas de final. A primeira partida será no dia 21 de novembro, às 21h.

O jogo

O jogo começou em um ritmo eletrizante. Aos 17 minutos, o Inter Miami abriu o placar. Messi recebeu um passe e, dentro da área, finalizou de canhota para a defesa do goleiro Guzan. Matías Rojas aproveitou o rebote e mandou para o fundo das redes.

Dois minutos depois, o Atlanta United empatou o confronto. Dentro da área, Jamal Thiare recebeu belo passe e, livre de marcação, finalizou alto e forte, sem chances para Callender, goleiro do Inter Miami.

Pouco depois, aos 21 minutos, os visitantes viraram o placar. Miranchuk foi lançado em profundidade em um contra-ataque rápido e apenas ajeitou para Jamal Thiare finalizar para dentro do gol.

O empate do Inter Miami ocorreu apenas no segundo tempo, aos 20 minutos. Em jogada construída por Messi, a bola chegou aos pés de Weigandt, que cruzou na medida para o camisa 10 completar de cabeça para estufar as redes.

Entretanto, o time da casa não sustentou o empate por muito tempo. Aos 31 minutos, o Atlanta United marcou o terceiro gol. Em cobrança de falta, Pedro Amador cruzou a bola para Bartosz Slisz, que subiu mais alto que a marcação e marcou de cabeça

