Quantos pontos separaram Vini Jr. e Rodri na Bola de Ouro? (Vinicius Junior, jogador brasileiro)

Os votos dos jornalistas que participam da eleição do melhor jogador do mundo feita pela revista France Football foram divulgados nesta sexta-feira (8/11). Veja a seguir quantos pontos separaram o brasileiro Vini Jr. e o espanhol Rodri na Bola de Ouro.

O volante do Manchester City ficou na primeira posição e ganhou o prêmio. O troféu foi entregue ao jogador na cerimônia realizada em 28 de outubro, na França.

Já o camisa 7 do Brasil e do Real Madrid, apontado por diferentes fontes como favorito para vencer a disputa, ficou na segunda colocação.

A lista divulgada nesta sexta revela que a diferença de pontos entre Rodri e Vini Jr. foi de apenas 41 pontos, O espanhol conseguiu 1170. Já o brasileiro 1129.

O meia inglês Jude Bellingham, terceiro colocado, ficou com 917 pontos. Dani Carvajal, quarto, recebeu 550. Ambos são companheiros de equipe de Vinicius. O atacante norueguês Erling Halaand, quinto, teve 432.

Temporada 2023/2024 de Vini Jr.

Real Madrid

Com diversos momentos de protagonismo na última temporada, Vini Jr. foi para muitos o melhor jogador do planeta.

No Campeonato Espanhol (La Liga), vencido pelo time merengue, o brasileiro marcou 15 gols e deu cinco assistências em 26 partidas disputadas. Com isso, foi o sexto futebolista com mais participações diretas em tentos no torneio e entrou para o time ideal da competição.

Na Champions League, foram seis gols e quatro assistências em 10 jogos. O jogador participou diretamente em tentos em todas as fases da competições. Nas quartas de final, contra o Manchester City, contribuiu com duas assistências no primeiro jogo em Madrid. Na semifinal, marcou dois gols contra o Bayern de Munique, no primeiro duelo, na Alemanha. Também balançou a rede na final do torneio, contra o Borussia Dortmund, em 1° de junho, na Inglaterra.

Vini Jr. foi campeão, eleito o melhor jogador da competição e entrou para o time ideal da Champions.

Já na Supercopa da Espanha, ele balançou as redes três vezes na final do campeonato contra o Barcelona na vitória do Real Madrid por 4 a 1 em janeiro deste ano, na Arábia Saudita.

Seleção Brasileira

Apesar do bom desempenho no futebol de clubes, Vini Jr. não conseguiu ter o mesmo sucesso pela Seleção Brasileira.

A equipe comandada pelo técnico Dorival Júnior disputou a Copa América e foi eliminada ainda nas quartas de final para o Uruguai, nas penalidades (4-2), em julho deste ano, nos Estados Unidos. Suspenso, o camisa 7 não esteve em campo no duelo. O jogador disputou três jogos no campeonato e marcou dois gols.

Ao todo, foram 49 jogos de Vinicius na temporada, com 26 gols marcados e 11 assistências distribuídas.

Rodri

Vencedor do prêmio da Bola de Ouro, Rodri disputou 63 partidas, com 12 gols e 13 assistências na temporada. Na Eurocopa, disputada na Alemanha, a seleção do futebolista (Espanha) superou a Inglaterra na final, por 2 a 1, em julho.

Na temporada, o volante foi campeão de Premier League, Uefa Supercup, Mundial de Clubes e Eurocopa (eleito melhor jogador).

Abaixo, relembre todos os vencedores da Bola de Ouro

1956 – Stanley Matthews (Inglaterra)

1957 – Alfredo Di Stéfano (Argentina)

1958 – Raymond Kopa (França)

1959 – Alfredo Di Stéfano (Argentina)

1960 – Luis Suárez (Espanha)

1961 – Omar Sivori (Argentina)

1962 – Josef Masopust (Tchéquia)

1963 – Lev Yashin (Rússia)

1964 – Denis Law (Escócia)

1965 – Eusébio (Portugal)

1966 – Bobby Charlton (Inglaterra)

1967 – Flórián Albert (Hungria)

1968 – George Best (Inglaterra)

1969 – Gianni Rivera (Itália)

1970 – Gerd Müller (Alemanha)

1971 – Johan Cruijff (Holanda)

1972 – Franz Beckenbauer (Alemanha)

1973 – Johan Cruijff (Holanda)

1974 – Johan Cruijff (Holanda)

1975 – Oleg Blokhin (Ucrânia)

1976 – Franz Beckenbauer (Alemanha)

1977 – Allan Simonsen (Dinamarca)

1978 – Kevin Keegan (Inglaterra)

1979 – Kevin Keegan (Inglaterra)

1980 – Karl-Heinz Rummenigge (Alemanha)

1981 – Karl-Heinz Rummenigge (Alemanha)

1982 – Paolo Rossi (Itália)

1983 – Michel Platini (França)

1984 – Michel Platini (França)

1985 – Michel Platini (França)

1986 – Igor Belanov (Ucrânia)

1987 – Ruud Gullit (Holanda)

1988 – Marco Van Basten (Holanda)

1989 – Marco Van Basten (Holanda)

1990 – Lothar Matthäus (Alemanha)

1991 – Jean-Pierre Papin (França)

1992 – Marco Van Basten (Holanda)

1993 – Roberto Baggio (Itália)

1994 – Hristo Stoichkov (Bulgária)

1995 – George Weah (Libéria)

1996 – Mathias Sammer (Alemanha)

1997 – Ronaldo (Brasil)

1998 – Zinedine Zidane (França)

1999 – Rivaldo (Brasil)

2000 – Luís Figo (Portugal)

2001 – Michael Owen (Inglaterra)

2002 – Ronaldo (Brasil)

Ronaldo (Brasil) 2003 – Pavel Nedved (Tchéquia)

2004 – Andriy Shevchenko (Ucrânia)

2005 – Ronaldinho Gaúcho (Brasil)

2006 – Fabio Cannavaro (Itália)

2007 – Kaká (Brasil)

2008 – Cristiano Ronaldo (Portugal)

2009 – Lionel Messi (Argentina)

2010 – Lionel Messi (Argentina)

2011 – Lionel Messi (Argentina)

2012 – Lionel Messi (Argentina)

2013 – Cristiano Ronaldo (Portugal)

2014 – Cristiano Ronaldo (Portugal)

2015 – Lionel Messi (Argentina)

2016 – Cristiano Ronaldo (Portugal)

2017 – Cristiano Ronaldo (Portugal)

2018 – Luka Modric (Croácia)

2019 – Lionel Messi (Argentina)

2020 – Não teve premiação

2021 – Lionel Messi (Argentina)

2022 – Karin Benzema (França)

2023 – Lionel Messi (Argentina)

2024 – Rodri (Espanha)

