crédito: No Ataque Internacional

José Mourinho é multado em mais de R$ 150 mil na Turquia; entenda (José Mourinho, técnico de futebol)

O técnico português José Mourinho, do Fenerbahçe, recebeu multa da Federação Turca de Futebol por reclamar da arbitragem no país.

O treinador foi condenado a pagar US$ 26,2 mil (cerca de R$ 151 mil na cotação atual) após ter afirmado que os árbitros, de forma proposital, prejudicam o time de Istambul.

Além disso, ele foi suspenso e não poderá comandar o Fenerbahçe no duelo contra o Sivasspor no sábado (9/11), no estádio Ulker Fenerbahce Sukru Saracoglu pela liga da Turquia.

Após vitória por 3 a 2 da equipe comandada por Mourinho contra o Trabzonspor, no último sábado (1/11), pela liga nacional, o português detonou a arbitragem. Ele reclamou de dois pênaltis marcados a favor do time adversário.

“Eles (diretoria do Fenerbahçe) não me contaram toda a verdade quando me contrataram. Porque se eu soubesse, não teria vindo”, disse o técnico português.

Mourinho no Fenerbahçe

Multicampeão em ligas europeias, Mourinho assinou com o Fenerbahçe em maio deste ano após ser demitido pela Roma.

No comando do time turco são 18 jogos, com 10 vitórias, cinco empates e três derrotas.

No Campeonato Turco, o time está na terceira posição, com 23 pontos.

A notícia José Mourinho é multado em mais de R$ 150 mil na Turquia; entenda foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque