Manchester City's Spanish manager Pep Guardiola reacts before the UEFA Champions League football match between Manchester City and Sparta Prague at the Etihad Stadium in Manchester, north west England, on October 23, 2024. (Photo by Oli SCARFF / AFP)

Seleção Brasileira: CBF tem ‘grande jogada’ para contratar Guardiola, diz site (Pep Guardiola, técnico do Manchester City)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) tem um projeto definido para contar com o técnico Pep Guardiola na Copa do Mundo de 2030. De acordo com o site inglês The Athletic, do grupo New York Times, nesta sexta-feira (8/11), a entidade tem uma ‘grande jogada’ para contar com o espanhol depois da saída dele do Manchester City.

Segundo o site, a CBF já fez vários contatos com o estafe do técnico catalão neste ano. No passado, Guardiola teria ficado irritado quando a entidade se distanciou de contratá-lo após a passagem pelo Barcelona. No entanto, fontes próximas dizem que Pep gosta da ideia de treinar o Brasil.



Ainda de acordo com o The Athletic, Guardiola permaneceria no Manchester City por mais uma temporada para ter a oportunidade de trabalhar em uma seleção desde o início do ciclo para a Copa do Mundo de 2030.

O contrato de Pep com o Manchester City termina ao final da temporada 2024/2025. Ele ainda não decidiu sobre a renovação, mas dirigentes notaram uma sinalização positiva para a permanência do treinador.

Guardiola brincou sobre interesse da Seleção Brasileira

Nesta semana, o técnico espanhol brincou sobre um possível interesse da Seleção Brasileira após a goleada por 4 a 1 sofrida pelo Manchester City para o Sporting, em Portugal, pela quarta rodada da Liga dos Campeões.

“Depois de um 4 a 1, não sou mais uma opção para o Brasil. Mais do que nunca quero elevar o Manchester City e devolvê-lo ao seu nível mais alto”, disse Guardiola.

Carreira de Pep Guardiola

Tetracampeão seguido da Premier League de maneira inédita Guardiola é o maior técnico da história do Manchester City.

Desde a chegada do catalão, em 2016, a equipe estabeleceu uma dinastia na Inglaterra, com seis títulos do Campeonato Inglês, duas Copas da Inglaterra e quatro Copas da Liga Inglesa, além dos troféus da Liga dos Campeões e Mundial de Clubes, conquistados em 2023.

No currículo, Pep tem 40 títulos como treinador, incluindo outras duas Ligas dos Campeões e três Mundiais conquistados por Barcelona e Bayern de Munique. Veja a lista abaixo!

Títulos de Guardiola

Barcelona B

Terceira Divisão do Espanhol: 2007–08

Barcelona

La Liga: 2008–09, 2009–10 e 2010–11

Copa do Rei: 2008–09 e 2011–12

Liga dos Campeões: 2008–09 e 2010–11

Supercopa da Espanha: 2009, 2010 e 2011

Supercopa da Uefa: 2009 e 2011

Copa do Mundo de Clubes da Fifa: 2009 e 2011

Bayern de Munique

Supercopa da Uefa: 2013

Mundial de Clubes da Fifa: 2013

Bundesliga: 2013–14, 2014–15 e 2015–16

Copa da Alemanha: 2013–14 e 2015–16

Manchester City

Premier League: 2017–18, 2018–19, 2020–21, 2021–22, 2022–23 e 2023–24

Copa da Liga Inglesa: 2017–18, 2018–19, 2019–20 e 2020–21

Supercopa da Inglaterra: 2018, 2019 e 2024

Copa da Inglaterra: 2018–19 e 2022–23

Liga dos Campeões: 2022–23

Supercopa da Uefa: 2023

Copa do Mundo de Clubes da Fifa: 2023

