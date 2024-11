Influenciador norte-americano e Paul Pogba viralizam com conversa em português (Pogba participou de live de Speed)

O influenciador norte-americano IShowSpeed e o jogador francês Paul Pogba viralizaram nas redes sociais ao conversarem em português durante transmissão.

O meio-campista europeu, suspenso do esporte desde agosto de 2023 por causa de uma punição por doping, fez uma participação na live do youtuber nessa terça-feira (5/11). O estadunidense, grande fã do português Cristiano Ronaldo, conta com mais de 32 milhões de inscritos na plataforma.

“Meu nome é Speed. De onde você em frente?”, inicia, em português, o influencer.

“O quê?”, responde o jogador, no mesmo idioma.

“Onde você enfrenta (de onde você é)?”, pergunta Speed.

“Paris. Você?”, diz Pogba.

“Não sou de Paris. Sou de Portugal. Sim”, afirma o Youtuber.

“Da onde em Portugal?”, questiona o atleta.

“Lisboa. Não. (Ilha da) Madeira”, diz o norte-americano

“Cresceu em Portugal? Você? (mostre o) Passaporte!”, pede o francês.

“Eu não sei porque… Meu cachorro… (latidos). Não tenho agora”, justificou o influenciador.

Simplesmente Pogba e Speed conversando em português KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

pic.twitter.com/I6JGU7LDmP — Sincerão (@oficialsincerao) November 6, 2024

O vídeo ganhou destaque no Brasil. “Isso tá muito bom (risos)”, comentou um usuário no X, antigo Twitter.

Caso de dopping de Pogba

No começo deste ano Pogba, da Juventus, testou positivo para DHEA, substância que aumenta o nível de testosterona e tem o uso vetado pela Agência Mundial Antidoping (WADA na sigla em inglês).

Em razão disso, está suspenso desde agosto de 2023. A última partida que disputou foi em 3 de setembro daquele ano, na vitória por 2 a 0 sobre o Empoli, fora de casa, pela terceira rodada do Campeonato Italiano.

O jogador campeão do mundo (2018) havia sido punido com uma suspensão de quatro do esporte por quatro anos. Porém, conseguiu reduzir a sentença e deve ser liberado para retornar ao futebol em março de 2025.

A notícia Influenciador norte-americano e Paul Pogba viralizam com conversa em português foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque