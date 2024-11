crédito: No Ataque Internacional

Bournemouth x Manchester City: onde assistir, horário e escalações pela Premier League (Jogadores do Manchester City comemoram gol de Doku )

Bournemouth e Manchester City se enfrentam neste sábado (2/11), às 12h (de Brasília), no Vitality Stadium, em Bournemouth, pela 10ª rodada da Premier League. Veja a seguir mais informações sobre o confronto.

O Bournemouth é o 11° colocado no campeonato, com 12 pontos. O time tem duas vitórias, duas derrotas e um empate nas cinco partidas mais recentes no torneio.

Já o Manchester City ocupa a primeira posição na tabela, com 23 pontos. A equipe venceu três e empatou dois dos últimos cinco jogos que disputou na liga.

Bournemouth x Manchester City: onde assistir

A partida entre Bournemouth e Manchester City será transmitida pela ESPN na televisão fechada e no Disney+ no streaming.

Bournemouth x Manchester City: escalação

Bournemouth : Kepa; Smith, Zabarnyi, Senesi e Kerkez; Cook e Christie; Semenyo, Kluivert e Tavernier; Evanílson. Técnico : Andoni Iraola.



: Kepa; Smith, Zabarnyi, Senesi e Kerkez; Cook e Christie; Semenyo, Kluivert e Tavernier; Evanílson. : Andoni Iraola. Manchester City: Ederson, Lewis, Akanji, Dias, Gvardiol, Kovacic, Bernardo Silva, Nunes, Savinho, Foden e Erling Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Bournemouth x Manchester City: arbitragem

Árbitro: Michael Oliver

A notícia Bournemouth x Manchester City: onde assistir, horário e escalações pela Premier League foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque