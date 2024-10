Brighton x Liverpool: onde assistir, horário e escalações pela Copa da Liga Inglesa (Darwin Nuñez, do Liverpool, e Igor Julio, do Brighton)

Brighton e Liverpool se enfrentam nesta quarta-feira (30/10), a partir das 16h30 (de Brasília), no Falmer Stadium, em partida única das oitavas de final da Copa da Liga Inglesa. O No Ataque traz informações sobre as prováveis escalações e onde assistir ao jogo ao vivo.

O Brighton é o sexto colocado da Premier League, com 16 pontos. Na última rodada, as Gaivotas empataram com o Wolves por 2 a 2. Já o Liverpool está na vice-liderança do Campeonato Inglês, com 22 pontos. Os Reds vem de empate com o Arsenal, por 2 a 2.

Brighton x Liverpool: onde assistir ao vivo

O jogo entre Brighton e Liverpool, pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa, terá transmissão ao vivo e exclusiva do Disney+ (streaming).

Brighton x Liverpool: prováveis escalações

Provável escalação do Brighton

Jason Steele; Tariq Lamptey, Jan Paul Van Hecke, Igor Júlio e Estupiñán; Simon Adingra, Carlos Baleba, Mats Wieffer e Kaoru Mitoma; Julio Enciso e Evan Ferguson.

Técnico: Fabian Hurzeler.

Provável escalação do Liverpool

Kelleher; Alexander-Arnold, Joe Gomez, Jarrel Quansah e Tsimikas; Endo, Gravenberch e Szoboszlai; Salah, Gakpo e Darwin Nuñez.

Técnico: Arne Slot.

