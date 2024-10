Jogadores do Bayern revelam ser fãs de ídolo do Atlético e de ex-atacante do Cruzeiro

Jogadores do Bayern revelam ser fãs de ídolo do Atlético e de ex-atacante do Cruzeiro (Jogadores do Bayern de Munique comemorando a vitória em cima do Bochum)

Em uma ação da Bundesliga nas redes sociais, os jogadores do Bayern de Munique revelaram seus ídolos na infância. Três atletas do time alemão eram fãs de craques que já vestiram as camisas de Atlético e Cruzeiro.

O lateral-direito alemão Josip Stanisic, de 24 anos, revelou que era fanático pelo craque Ronaldinho Gaúcho.

Outro que era fã do ídolo do Atlético é o ponta francês Kingsley Coman, de 28 anos.

Já o atacante Thomas Muller, de 35 anos, disse que tinha como inspiração Giovane Élber, ídolo do Bayern e ex-Cruzeiro. Veja no vídeo abaixo:

Élber

Giovane Élber defendeu o Bayern de Munique de 1997 a 2004. O centroavante nascido em Londrina, no Paraná, marcou 139 gols em 265 jogos pelo clube alemão, conquistando quatro vezes a Bundesliga e uma Liga dos Campeões da Europa.

Em 2006, já aos 34 anos, Élber aceitou proposta do Cruzeiro. Apesar de conviver com problemas crônicos no tornozelo direito, o experiente atleta teve bons números pelo clube: marcou 18 gols em 40 jogos.

O atacante representou a Seleção Brasileira em 15 partidas, com sete gols anotados. Na Europa, além do Bayern, passou por Grasshoppers (Suíça), Stuttgart (Alemanha), Lyon (França) e Borussia Mönchengladbach (Alemanha).

Élber marcou 18 gols em 40 jogos pelo Cruzeiro (foto: Marcos Michelin/EM D.A Press)

Ronaldinho Gaúcho no Atlético

Ronaldinho Gaúcho encantou os fãs de futebol com seus dribles mágicos e sua genialidade em passes, lançamentos, cobranças de falta e finalizações. Campeão da Copa do Mundo de 2002 pela Seleção Brasileira e melhor jogador do planeta em 2004 e 2005, enquanto defendia o Barcelona, o Bruxo fez a alegria da torcida do Atlético entre 2012 e 2014.

Seu grande momento no Galo foi em 2013, quando liderou a equipe rumo à maior conquista do clube, a Copa Libertadores da América. Em 14 jogos naquela campanha, R10 marcou quatro gols e deu sete assistências, sendo fundamental para o grande desempenho de Diego Tardelli, Jô e Bernard.

Pelo Atlético, Ronaldinho jogou 88 partidas, marcou 28 gols e deu 32 assistências. O astro encerrou a carreira em 2015, aos 35 anos, após passagem apagada pelo Fluminense.

Ronaldinho Gaúcho em atuação pelo Atlético (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

A notícia Jogadores do Bayern revelam ser fãs de ídolo do Atlético e de ex-atacante do Cruzeiro foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque