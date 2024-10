Atlético: Milito ‘retruca’ jornalistas e diz que é impossível analisar derrota (Gabriel Milito tentou usar o capuz para se proteger da forte chuva na Arena MRV no duelo entre Atlético e Internacional )

O técnico Gabriel Milito foi claro ao dizer que é impossível analisar a derrota para o Internacional devido à chuva na Arena MRV. O argentino ainda “retrucou” jornalistas que relacionaram o duelo com o Colorado, pelo Campeonato Brasileiro, com a decisão com o River Plate, pela Copa Libertadores.

Na noite deste sábado (26/10), na Arena MRV, o Galo perdeu por 3 a 1 para o Colorado, em jogo da 31ª rodada do torneio nacional. Daqui a três dias, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, o Atlético decidirá uma vaga com o River na final da competição continental. Na ida, o time mineiro venceu por 3 a 0 e pode perder por até dois gols de diferença.

Devido à proximidade entre as partidas e à importância de chegar à final da Libertadores, Gabriel Milito optou por fazer dez mudanças na escalação diante do Internacional. Depois da derrota, o treinador foi perguntado o porquê de utilizar o time reserva e não colocar titulares, como Gustavo Scarpa e Deyverson, no fim do jogo do Brasileirão, e respondeu dizendo que o repórter já sabia a resposta.

“Você me faz a pergunta e creio que já tenha a resposta. Eu posso falar aquilo que você quer. Você teria jogado com todos os jogadores? O que teria feito?”, perguntou Milito ao jornalista que afirmou que também não usaria os titulares. “Então, você mesmo tem a resposta para a sua pergunta”, afirmou o técnico do Galo.

Dificuldade do Atlético com a chuva

A distância de três dias entre os jogos também foi debatido em outro momento, e Milito fez questão de corrigir o jornalista que falou que os jogadores estavam com a cabeça na decisão com o River Plate. O técnico não aceitou que o jogo fosse analisado pela proximidade com a decisão na semifinal da Libertadores e destacou a chuva que foi protagonista na segunda etapa do jogo.

“Uma correção: a nossa cabeça não estava na terça-feira e nem no jogo que virá. Nossa cabeça estava no jogo de hoje. Nós queríamos fazer uma grande partida e ganhar. O primeiro tempo foi equilibrado, tomamos dois gols um atrás do outro, e o time reagiu e descontou. Fomos para o intervalo com 2 a 1 com boas sensações. E, depois, o segundo tempo é impossível analisar, principalmente porque as condições do campo favorecem a equipe que está ganhando, porque é impossível jogar”, afirmou Milito.

O técnico do Galo também relembrou que fez um pedido ao árbitro Marcelo de Lima Henrique para que o jogo fosse paralisado. Porém, mesmo com o gramado totalmente prejudicado, o juiz do jogo não interrompeu a partida em nenhum momento.

“Por isso, tentei falar com o árbitro porque as condições eram impossíveis de jogar futebol. Além disso, o risco de lesão aos jogadores por entradas fortes. Estamos com a sensação que era um jogo que poderia acontecer outras coisas, mas não pudemos. No primeiro tempo, não jogamos mal, mas marcaram dois gols em um jogo muito equilibrado. E o segundo tempo, quando a ideia nossa era ir em busca do empate, começou a chover e ficou impossível jogar”, concluiu Milito.

