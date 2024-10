Bola de Ouro: Neymar e mais; veja lista de brasileiros que ‘bateram na trave’ no prêmio (Bola de Ouro será entregue em 28 de outubro)

Quatro brasileiro já vencerem a Bola de Ouro, prêmio da revista France Football que elege o melhor jogador do planeta a cada temporada. Porém, em cinco ocasiões futebolistas do país ficaram entre os três primeiros, mas “bateram na trave”.

Atletas não nascidos na Europa só puderam passar a concorrer na disputa a partir de 1995. Desde então, Ronaldo (1997 e 2002), Rivaldo (1999), Ronaldinho Gaúcho (2005) e Kaká (2007) foram os brasileiros que ganharam o troféu.

Em 2024, o atacante Vini Jr., do Real Madrid e Seleção Brasileira, é apontado por diferentes futebolistas e jornais como o favorito para vencer o prêmio. Entretanto, nomes como o do volante espanhol Rodri e do meio-campista inglês Jude Bellingham podem frustrar os planos do camisa 7.

Veja a seguir lista de brasileiros que ficaram perto de vencer a Bola de Ouro.

Ronaldo

Ronaldo, ex-camisa 9 do Brasil campeão do mundo em 2002 ficou entre os três melhores da disputa quatro vezes na carreira, duas vezes no lugar mais alto do pódio.

1996

Em 1996, o jogador saiu do PSV e se transferiu para o Barcelona. Nesse período, o ele marcou 24 gols em 30 partidas (clubes e Seleção). Além disso, ganhou a Taça da Holanda e foi o melhor do mundo no prêmio da Fifa. Na Bola de Ouro, Ronaldo ficou na segunda posição, atrás de Matthias Sammer (Borussia Dortmund)

1998

Já em 1998, o atleta estava na Inter de Milão. Foram 29 tentos e duas assistências em 38 jogos. Ademais, ganhou uma Uefa-Cup e foi o artilheiro e melhor jogador da Copa do Mundo. O atacante ficou na terceira colocação, atrás de Davor Suker (2° – Real Madrid) e Zinedine Zidane (1° – Juventus).

Ronaldinho Gaúcho (2004)

O também campeão da Copa do Mundo de 2002 Ronaldinho Gaúcho ficou no top três da eleição em duas oportunidades, com um título e um terceiro lugar. Em 2004, o ex-jogador brasileiro marcou 21 gols e deu três assistências em 47 jogos (clube e Seleção).

Neste ano, Deco ficou em segundo (Porto / Barcelona) e Andriy Shevchenko (Milan) foi o vencedor.

Neymar

Único jogador da lista que não conquistou o prêmio em nenhuma ocasião, o meia-atacante Neymar ficou no top 3 em dois anos.

2015

Em 2015 o futebolista, na época no Barcelona, marcou 45 tentos, deu 18 passes para gols em 62 jogos. Além disso, ganhou a Champions League (artilheiro empatado com Messi e Cristiano), Copa do Rei (artilheiro), Campeonato Espanhol. Nesse ano, ele ficou na terceira posição. Atrás de Cristiano Ronaldo (Real Madrid) e Lionel Messi (Barcelona).

2017

Já em 2017, Neymar saiu do clube espanhol no início da temporada 2017/2018 e se transferiu para o PSG. Ele marcou 34 gols deu 23 assistência em 55 partidas no ano. Ademais, foi campeão da Copa do Rei.

Porém, novamente o jogador foi superado por Cristiano Ronaldo (1° – Real Madrid) e Lionel Messi (2° – Barcelona) e ficou na terceira colocação.

Vencedores da Bola de Ouro após 1995

1995 – George Weah (Libéria)

1996 – Mathias Sammer (Alemanha)

1997 – Ronaldo (Brasil)

1998 – Zinedine Zidane (França)

1999 – Rivaldo (Brasil)

2000 – Luís Figo (Portugal)

2001 – Michael Owen (Inglaterra)

2002 – Ronaldo (Brasil)

2003 – Pavel Nedved (República Tcheca)

2004 – Andriy Shevchenko (Ucrânia)

2005 – Ronaldinho Gaúcho (Brasil)

2006 – Fabio Cannavaro (Itália)

2007 – Kaká (Brasil)

2008 – Cristiano Ronaldo (Portugal)

2009 – Lionel Messi (Argentina)

2010 – Lionel Messi (Argentina)

2011 – Lionel Messi (Argentina)

2012 – Lionel Messi (Argentina)

2013 – Cristiano Ronaldo (Portugal)

2014 – Cristiano Ronaldo (Portugal)

2015 – Lionel Messi (Argentina)

2016 – Cristiano Ronaldo (Portugal)

2017 – Cristiano Ronaldo (Portugal)

2018 – Luka Modric (Croácia)

2019 – Lionel Messi (Argentina)

2020 – Não teve premiação

2021 – Lionel Messi (Argentina)

2022 – Karin Benzema (França)

2023 – Lionel Messi (Argentina)

Bola de Ouro 2024

A Bola de Ouro será entregue ao melhor jogador e à melhor jogadora do mundo na temporada 2023/2024 em 28 de outubro. A cerimônia começa às 16h (horário de Brasília), no Théâtre du Châtelet, em Paris. Veja os futebolistas indicados.

Jude Bellingham (Real Madrid/Inglaterra)

Rúben Dias (Manchester City/Portugal)

Phil Foden (Manchester City/Inglaterra)

Federico Valverde (Real Madrid/Uruguai)

Dibu Martínez (Aston Villa/Argentina)

Erling Haaland (Manchester City/Noruega)

Nico Williams (Athletic Bilbao/Espanha)

Granit Xhaka (Bayer Leverkusen / Suíça)

Artem Dovbyk (Girona/Ucânia)

Toni Kroos (Real Madrid/Alemanha)

Vinicius Junior (Real Madrid/Brasil)

Dani Olmo (RB Leipzig/Espanha)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/Alemanha)

Martin Odegaard (Arsenal/Noruega)

Mats Hummels (Borussia Dortmund/Alemanha)

Rodri (Manchester City/Espanha)

Harry Kane (Bayern de Munique/Inglaterra)

Declan Rice (Arsenal/Inglaterra)

Vitinha (PSG/Portugal)

Cole Palmer (Chelsea/Inglaterra)

Dani Carvajal (Real Madrid/Espanha)

Lamine Yamal (Barcelona/Espanha)

Bukayo Saka (Arsenal/Inglaterra)

Hakan Çalhanoglu (Inter de Milão/Turquia)

William Saliba (Arsenal/França)

Kylian Mbappé (PSG/França)

Lautaro Martínez (Inter de Milão/Argentina)

Ademola Lookman (Atalanta/Nigéria)

Antonio Rüdiger (Real Madrid/Alemanha)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen/Espanha)







A notícia Bola de Ouro: Neymar e mais; veja lista de brasileiros que ‘bateram na trave’ no prêmio foi publicada primeiro no No Ataque por Lucas Sant'Ana