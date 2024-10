Roberto Carlos aponta favorito à Bola de Ouro: ‘Grande possibilidade’ (Troféu da Bola de Ouro)

O ídolo do Real Madrid e campeão da Copa do Mundo de 2002 Roberto Carlos apontou o atacante Vini Jr. como favorito à Bola de Ouro, da revista France Football.

Ao ser perguntado se gostaria que o camisa 7 do time merengue ganhasse o prêmio, o ex-lateral não cravou a vitória do brasileiro na disputa, mas destacou as boas atuações do jogador em 2023/2024.

“Vamos esperar um pouco, mas pela temporada que Vini fez há uma grande possibilidade de que ele ganhe esse troféu importante”, disse em entrevista recente ao jornal espanhol As.

Roberto Carlos no Real Madrid

O ex-lateral viveu a principal fase da carreira no Real Madrid, clube em que é ídolo. Pelo time espanhol, as conquistas de maior destaque foram três Ligas dos Campeões (1997/1998, 1999/2000 e 2001 e 2002) e títulos nacionais. Com 527 jogos pelo time, ele marcou 70 gols e distribuiu 115 assistências nas 10 temporadas pela equipe (1996 até 2006).

Temporada de Vini Jr.

Vini Jr. disputou 39 partidas pelo Real Madrid. Ele balançou as redes em 24 oportunidades e deu nove passes para gol. Na Copa América 2024, nos EUA, o brasileiro disputou três jogos, com dois gols marcados. A Seleção foi eliminada nas quartas de final, nos pênaltis, pelo Uruguai, e o atacante, suspenso, não esteve em campo.

Em 2023/2024, o camisa 7 do Real Madrid foi campeão espanhol, além da Champions League (eleito melhor jogador) e da Supertaça da Espanha.

Principais adversários do camisa 7

Rodri

Pelo Manchester City, Rodri disputou 50 partidas, com nove gols e 13 assistências. Além disso, representou a Espanha em seis jogos na Eurocopa, com um tento. No torneio, disputado na Alemanha, a seleção do futebolista superou a Inglaterra na final por 2 a 1.

Na temporada, o volante foi campeão de Premier League, Uefa Supercup, Mundial de Clubes e Euro (eleito melhor jogador).

Jude Bellingham

O meio-campista Jude Bellinham participou de 42 jogos pelo Real Madrid. O jogador marcou 23 tentos e distribuiu 13 passes para gol. Na Eurocopa, ele disputou sete partidas, com dois gols e uma assistência.

O camisa 5 do time merengue foi campeão espanhol (eleito melhor jogador), além da Champions League e da Supertaça da Espanha.

Prêmio Bola de Ouro

A Bola de Ouro será entregue ao melhor jogador e à melhor jogadora do mundo na temporada 2023/2024 em 28 de outubro. A cerimônia começa às 16h (horário de Brasília), no Théâtre du Châtelet, em Paris. Veja os futebolistas indicados.

Jude Bellingham (Real Madrid/Inglaterra)

Rúben Dias (Manchester City/Portugal)

Phil Foden (Manchester City/Inglaterra)

Federico Valverde (Real Madrid/Uruguai)

Dibu Martínez (Aston Villa/Argentina)

Erling Haaland (Manchester City/Noruega)

Nico Williams (Athletic Bilbao/Espanha)

Granit Xhaka (Bayer Leverkusen / Suíça)

Artem Dovbyk (Girona/Ucânia)

Toni Kroos (Real Madrid/Alemanha)

Vinicius Junior (Real Madrid/Brasil)

Dani Olmo (RB Leipzig/Espanha)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/Alemanha)

Martin Odegaard (Arsenal/Noruega)

Mats Hummels (Borussia Dortmund/Alemanha)

Rodri (Manchester City/Espanha)

Harry Kane (Bayern de Munique/Inglaterra)

Declan Rice (Arsenal/Inglaterra)

Vitinha (PSG/Portugal)

Cole Palmer (Chelsea/Inglaterra)

Dani Carvajal (Real Madrid/Espanha)

Lamine Yamal (Barcelona/Espanha)

Bukayo Saka (Arsenal/Inglaterra)

Hakan Çalhanoglu (Inter de Milão/Turquia)

William Saliba (Arsenal/França)

Kylian Mbappé (PSG/França)

Lautaro Martínez (Inter de Milão/Argentina)

Ademola Lookman (Atalanta/Nigéria)

Antonio Rüdiger (Real Madrid/Alemanha)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen/Espanha)

