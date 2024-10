Vini Jr. faz pedidos aos torcedores às vésperas da Bola de Ouro (Vinicius Junior é favorito para ganhar a Bola de Ouro)

Vinicius Jr. convocou a torcida de todo o mundo para receber a Bola de Ouro em premiação que será realizada na próxima segunda-feira (28/10), na França. O atacante do Real Madrid é o favorito para levar o prêmio.

“Sempre importante a torcida do Brasil e do mundo todo, que sempre me apoiou. Desde quando cheguei aqui (Real Madrid), com 18 anos, passei por muitas coisas, mas sempre trabalhei muito com todo mundo”, iniciou.

“Viram o meu processo e entenderam que com o passar do tempo eu ia seguir evoluindo pela qualidade que eu tenho e tudo o que faço dentro do clube para melhorar, escutando as melhores pessoas. Tem uma entrevista que eu disse que queria que todos os brasileiros torcessem por mim e que na segunda isso aconteça“, completou Vini Jr., à TNT Sports.

Vini Jr. foi o nome da virada heroica do Real Madrid sobre o Borussia Dortmund, nesta terça-feira (22), pela Champions League. O brasileiro marcou três gols no segundo tempo e comandou a equipe na vitória por 5 a 2. Os alemães saíram na frente com 2 a 0, mas levaram a virada com o show do brasileiro e gols de Rüdiger e Lucas Vázquez.

O hat-trick anotado por Vini Jr. foi o primeiro dele na Champions League. O atacante citou o carinho que recebeu desde sua chegada ao clube espanhol e disse quais exemplos quer seguir dentro do Real.

“Apenas muita alegria em poder retribuir todo o carinho que me dão aqui. Quando tinha 16 anos lá no Flamengo, eles fizeram de tudo para eu chegar até aqui, foi um processo muito longo. Venho crescendo a cada ano, cada jogo. Tenho só 24 anos, cheguei aqui muito cedo, pude aprender com os melhores e isso me faz um homem e jogador melhor.” Vinicius Jr., atacante do Real Madrid

A notícia Vini Jr. faz pedidos aos torcedores às vésperas da Bola de Ouro foi publicada primeiro no No Ataque por Folhapress.