Em casa, Arsenal vence Shakhtar Donetsk pela Champions League (Bola chutada por Gabriel Martinelli pegou nas costas do goleiro Riznyk e balançou a rede )

Jogando em casa, o Arsenal venceu o Shakhtar Donetsk pelo placar mínimo de 1 a 0, nesta terça-feira (22/10), no Emirates Stadium, pela terceira rodada da Champions League. O goleiro Riznyk (contra) marcou o único gol da equipe inglesa após boa jogada do brasileiro Gabriel Martinelli. Trossard ainda perdeu um pênalti no segundo tempo.

Com o resultado, o Arsenal somou sua segunda vitória consecutiva na Champions e segue invicto. O time comandado por Mikel Arteta chegou aos sete pontos e dorme na quarta colocação. Do outro lado, o Shakhtar Donetsk segue sem vencer na competição e aparece fora da zona de classificação ao mata-mata, na 29ª posição, com somente um ponto.

As duas equipes, agora, retornam a campo por suas respectivas ligas nacionais. O Arsenal recebe o Liverpool neste domingo, a partir das 13h30 (de Brasília), no Emirates Stadium, pela nona rodada do Campeonato Inglês.

Do outro lado, o Shakthar Donetsk visita o Dínamo de Kyiv também neste domingo, às 13h. A bola rola no Estádio Dínamo Lobanovsky, pela 11ª rodada do Campeonato Ucraniano.

O jogo

O Arsenal começou o jogo pressionando o Shakhtar Donetsk e quase abriu o marcador aos cinco minutos. Após cobrança de escanteio para a pequena área, a zaga rival afastou mal e a bola sobrou com Calafiori. O italiano chutou à queima-roupa, mas pegou muito embaixo da bola e mandou por cima do gol.

Com 19 minutos no relógio, o Arsenal teve grande oportunidade novamente, mas desperdiçou. Em retomada de bola pelo alto, Havertz recebeu e tocou de primeira para Trossard dentro da área. O belga, porém, pegou mal demais na bola e viu a finalização ir para longe do gol.

Foi aos 28 minutos de partida que o Arsenal de fato abriu o placar no Emirates. Martinelli recebeu pela esquerda e invadiu a grande área. O brasileiro cortou a marcação e chutou na trave, mas a bola bateu nas costas do goleiro Riznyk e acabou no fundo das redes.

Aos 39 minutos, os Gunners tiveram grande chance, mas Matviyenko impediu. Martinelli cruzou para a segunda trave e Gabriel Jesus impediu a saída dando um toque para o meio da pequena área. Havertz ia chegando para finalizar, mas Matviyenko foi mais rápido na dividida e afastou o perigo.

Poucos minutos depois, o Arsenal esteve próximo de ampliar a vantagem, mas parou em bela defesa de Riznyk. Gabriel Jesus retomou a bola na entrada da área e tocou para Trossard. O belga enfiou para Havertz de costas dentro da área, que passou para Jesus. O camisa 9 brasileiro bateu rasteiro, mas o goleiro do Shakhtar defendeu com os pés e evitou o segundo gol dos donos da casa.

Com sete minutos do segundo tempo, o Arsenal quase marcou o segundo gol. Gabriel Jesus enfiou bola para Havertz do lado direito e o alemão cruzou para dentro da área. A bola passou por todo mundo e sobrou com Gabriel Martinelli, que chegou batendo de primeira e obrigou o goleiro Riznyk a espalmar.

E aos 30 minutos, o Arsenal teve um pênalti marcado a seu favor. Após cruzamento para dentro da área, a bola bateu no braço de Bondar. Trossard foi para a cobrança, mas não bateu bem no meio do gol e o goleiro Riznyk defendeu com os pés.

Já nos acréscimos da etapa final, Raya fez a sua primeira grande defesa do jogo. Pedrinho, ex-Corinthians, arriscou a finalização da entrada da área e obrigou o goleiro do Arsenal a espalmar para escanteio. Um minuto depois, o Shakhtar tentou novamente com Marlon Gomes, ex-Vasco. O meia cabeceou para o gol, mas Raya ficou com ela.

