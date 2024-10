Vini Jr faz hat-trick pelo Real Madrid a menos de uma semana da Bola de Ouro (Vini Jr fez três gols na vitória do Real Madrid sobre o Borussia Dortmund)

A menos de uma semana para a definição do ganhador da Bola de Ouro 2024, Vinícius Júnior deu show pelo Real Madrid na vitória por 5 a 2 sobre o Borussia Dortmund, nesta terça-feira (22/10), pela terceira rodada da Champions League.

Vini Jr se destacou ao anotar três gols, aos 16, 40 e 47 minutos do segundo tempo. O camisa 7 comandou a fantástica reviravolta do Real, que começou perdendo para o time alemão por 2 a 0, no Santiago Bernabéu, em Madri.

Com os três tentos de hoje, Vinícius chegou a oito na temporada 2024/25 e a 92 gols em 278 jogos pelo time merengue.

Na classificação da Liga dos Campeões, o Real Madrid subiu para nono lugar, com nove pontos. Os oito primeiros colocados avançam diretamente para as oitavas de final, enquanto as equipes do 16º ao 24º lugares se enfrentam nas pré-eliminatórias.

Os gols de Vini Jr

O primeiro gol de Vini valeu o empate do clube espanhol na partida. Ele recebeu assistência do francês Kylian Mbappé e escorou para o fundo da rede.

No segundo gol, o atacante revelado no Flamengo partiu em velocidade desde o campo de defesa, rompeu a linha do meio-campo, cortou para meio e bateu rasteiro no canto esquerdo do goleiro Kobel.

O lance do terceiro gol foi ainda mais bonito, já que Vinícius driblou três marcadores antes de chutar com força no alto, sem chances para o arqueiro do Dortmund.

Na goleada por 5 a 2, o Real Madrid também balançou a rede com o zagueiro Rüdiger e o lateral-direito Lucas Vásquez. Bynoe-Gittens e Donyell Malen fizeram os gols do Borussia na etapa inicial.

Vini Jr favorito à Bola de Ouro

A imprensa europeia considera o brasileiro Vinícius Júnior favorito à Bola de Ouro. Em 2023/24, ele levantou o troféu da Champions League pelo Real Madrid e foi decisivo no mata-mata, inclusive com gol na final. Além disso, sagrou-se campeão do Campeonato Espanhol. Ao todo, disputou 46 jogos, marcou 26 gols e deu 12 assistências.

Dos concorrentes de Vini Jr, Rodri ganhou o Campeonato Inglês pelo Manchester City e foi campeão da Eurocopa, sendo eleito melhor jogador do torneio. Já Jude Bellingham ajudou a levar a Seleção da Inglaterra à final do torneio continental e foi um dos principais nomes do Real Madrid na temporada.

Votação do prêmio de melhor do mundo

O ganhador da Bola de Ouro 2024, prêmio organizado pela revista France Football, será conhecido na segunda-feira, 28 de outubro. A definição ocorrerá a partir dos votos de jornalistas dos 100 países mais bem posicionados no ranking da Fifa.

A escolha dos 30 jogadores que concorrem à Bola de Ouro foi feita pela redação da France Football em parceria com o jornal L’Equipe, o melhor jurado da edição anterior (Costa Rica) e o ex-jogador português Luís Filipe Figo, embaixador da Uefa.

Cada participante da votação precisa escolher dez atletas, que contabilizarão 15 pontos, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 e 1 ponto, respectivamente. O jogador com a maior somatória receberá a Bola de Ouro.

Em caso de empate, os jogadores são separados pelo número de votos de primeiro lugar, segundo, terceiro e assim por diante.

A notícia Vini Jr faz hat-trick pelo Real Madrid a menos de uma semana da Bola de Ouro foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.