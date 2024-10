Kane aponta jogador fora da lista de finalistas da Bola de Ouro como melhor do mundo (Harry Kane comemora gol do Bayern)

O atacante Harry Kane, camisa 9 do Bayern de Munique e da Seleção da Inglaterra, apontou o argentino Lionel Messi como melhor jogador do planeta. O camisa 10 da albiceleste não está entre os finalistas da Bola de Ouro, da Revista France Football.

“Messi teve uma Copa América fantástica. Então ele está jogando em alto nível”, disse Kane em entrevista ao Ogoal.

O camisa 10 do Inter Miami, dos Estados Unidos, já venceu o troféu oito vezes (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 e 2023) e é o atual vencedor da disputa. Porém, nesta temporada, o atleta não ficou entre os 30 indicados à premiação.

Na copa América 2024, Messi foi bicampeão da competição. A Argentina superou a Colômbia por 1 a 0, em 14 de julho, no Hard Rock Stadium, nos Estados Unidos.

Lionel entrou para o time do torneio eleito pela Conmebol, com um gol marcado e uma assistência distribuída em cinco jogos.

Kane na Bola de Ouro

Bola de OuroO atacante inglês é um dos finalistas da Bola de Ouro. Mesmo sem conquistar nenhum título na última temporada, o jogador marcou 44 gols e distribuiu 12 assistências nas 45 partidas que disputou pelo Bayern de Munique.

O time alemão foi semifinalista da Liga dos Campeões e ficou na terceira colocação do Campeonato Alemão (Bundesliga). Kane foi artilheiro de ambas as competições, com 36 gols na liga nacional e oito no torneio continental

Além disso, o jogador foi finalista da Eurocopa 2024. A Inglaterra foi superada por 2 a 1, em 14 de julho, no Estádio Olímpico, na Alemanha.

Bola de Ouro 2024

Tradicional premiação da revista France Football, a Bola de Ouro será entregue ao melhor jogador e à melhor jogadora do mundo na temporada 2023/2024 no dia 28 de outubro. A cerimônia começa às 16h (horário de Brasília), no Théâtre du Châtelet, em Paris. Abaixo, saiba onde assistir e os indicados em todas as categorias da premiação.

Jude Bellingham (Real Madrid/Inglaterra)

Rúben Dias (Manchester City/Portugal)

Phil Foden (Manchester City/Inglaterra)

Federico Valverde (Real Madrid/Uruguai)

Dibu Martínez (Aston Villa/Argentina)

Erling Haaland (Manchester City/Noruega)

Nico Williams (Athletic Bilbao/Espanha)

Granit Xhaka (Bayer Leverkusen / Suíça)

Artem Dovbyk (Girona/Ucânia)

Toni Kroos (Real Madrid/Alemanha)

Vinicius Junior (Real Madrid/Brasil)

Dani Olmo (RB Leipzig/Espanha)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/Alemanha)

Martin Odegaard (Arsenal/Noruega)

Mats Hummels (Borussia Dortmund/Alemanha)

Rodri (Manchester City/Espanha)

Harry Kane (Bayern de Munique/Inglaterra)

Declan Rice (Arsenal/Inglaterra)

Vitinha (PSG/Portugal)

Cole Palmer (Chelsea/Inglaterra)

Dani Carvajal (Real Madrid/Espanha)

Lamine Yamal (Barcelona/Espanha)

Bukayo Saka (Arsenal/Inglaterra)

Hakan Çalhanoglu (Inter de Milão/Turquia)

William Saliba (Arsenal/França)

Kylian Mbappé (PSG/França)

Lautaro Martínez (Inter de Milão/Argentina)

Ademola Lookman (Atalanta/Nigéria)

Antonio Rüdiger (Real Madrid/Alemanha)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen/Espanha)

