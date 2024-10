Bola de Ouro: quem é o único jornalista brasileiro a votar no prêmio? (Vencedor da Bola de Ouro será conhecido em 28 de outubro)

O ganhador da Bola de Ouro 2024, prêmio oferecido pela revista France Football, será conhecido na próxima segunda-feira, 28 de outubro. A definição do vencedor ocorrerá a partir dos votos de jornalistas dos 100 países mais bem colocados no ranking da Fifa.

A escolha dos 30 jogadores que concorrem à Bola de Ouro foi feita pela redação da France Football em parceria com o jornal L’Equipe, o melhor jurado da edição anterior (Costa Rica) e o ex-jogador português Luís Filipe Figo, embaixador da Uefa.

Cada participante da votação precisa escolher dez atletas, que contabilizarão 15 pontos, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 e 1 ponto, respectivamente. O jogador com a maior somatória receberá a Bola de Ouro.

Em caso de empate, os jogadores são separados pelo número de votos de primeiro lugar, segundo, terceiro e assim por diante.

Quem é o único jornalista brasileiro a votar na Bola de Ouro?

O único jornalista brasileiro com direito a voto na Bola de Ouro é Cleber Machado. Em entrevista ao Estadão, em 2023, o narrador com acordo para trocar o SBT pela Record explicou como surgiu o convite.

“A Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo (Aceesp) tinha um horário num campo de futebol atrás do shopping Center Norte, da Fupe, e a gente ia jogar bola lá de manhã. E entre quem jogava tinha um jornalista francês que trabalhava na Gazeta Esportiva e escrevia para a France Football. Ele me disse que estavam ampliando o colégio eleitoral do prêmio e perguntou se poderia me sugerir. Depois começaram a me enviar e-mail e desde então estou votando anualmente”. Cléber Machado

Em 2023, Cleber Machado elaborou o top 5 com Lionel Messi, Erling Haaland, Kylian Mbappé, Luka Modric e Rodri. No ano anterior, escolheu o atacante francês Karim Benzema como destaque, seguido por Mohamed Salah, Kevin De Bruyne, Vinícius Júnior e Mbappé.

Vini Jr favorito

A imprensa europeia considera o brasileiro Vinícius Júnior favorito à Bola de Ouro. Na temporada 2023/24, levantou novamente o troféu da Champions League pelo Real Madrid e foi decisivo no mata-mata, inclusive com gol na final. Além disso, sagrou-se campeão do Campeonato Espanhol. Ao todo, disputou 46 jogos, marcou 26 gols e deu 12 assistências.

Dos concorrentes de Vini Jr, Rodri ganhou novamente o Campeonato Inglês pelo Manchester City e foi campeão da Eurocopa, sendo eleito melhor jogador do torneio. Já Jude Bellingham levou a Seleção da Inglaterra à final do torneio continental e foi um dos principais nomes do Real Madrid na temporada.

Jude Bellingham (Real Madrid)

Rúben Dias (Manchester City)

Phil Foden (Manchester City)

Federico Valverde (Real Madrid)

Dibu Martínez (Aston Villa)

Erling Haaland (Manchester City)

Nico Williams (Athletic Bilbao)

Granit Xhaka (Bayer Leverkusen)

Artem Dovbyk (Girona)

Toni Kroos (Real Madrid)

Vinícius Júnior (Real Madrid)

Dani Olmo (RB Leipzig)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Martin Odegaard (Arsenal)

Mats Hummels (Borussia Dortmund)

Rodri (Manchester City)

Harry Kane (Bayern de Munique)

Declan Rice (Arsenal)

Vitinha (PSG)

Cole Palmer (Chelsea)

Dani Carvajal (Real Madrid)

Lamine Yamal (Barcelona)

Bukayo Saka (Arsenal)

Hakan Çalhanoglu (Inter de Milão)

William Saliba (Arsenal)

Kylian Mbappé (PSG)

Lautaro Martínez (Inter de Milão)

Ademola Lookman (Atalanta)

Antonio Rüdiger (Real Madrid)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)

