Neymar recebeu quase R$ 1 bilhão do Al-Hilal enquanto esteve fora dos gramados (Neymar veste a camisa do Al-Hilal desde agosto de 2023)

Um ano e quatro dias. Esse foi o período em que Neymar se ausentou dos gramados para tratar lesões no ligamento cruzado anterior e nos meniscos do joelho esquerdo. Finalmente, nesta segunda-feira (21/10), o atacante voltou a atuar. Ele se apresentou por cerca de 28 minutos na vitória do Al-Hilal sobre o Al Ain por 5 a 4, pela terceira rodada da Conferência Oeste da Champions League Asiática, no Estádio Hazza bin Zayed.

Neymar não deixou de faturar enquanto se recuperava. Em um ano fora das partidas oficiais, recebeu do Al-Hilal 160 milhões de euros (aproximadamente R$ 986,5 milhões na cotação atual).

Em agosto de 2023, o atacante assinou contrato com a equipe saudita por dois anos. Os valores totais, considerando salário, luvas e acordos, giram em torno de 320 milhões de euros (quase R$ 2 bilhões na cotação atual).

Próximo jogo de Neymar

Inscrito apenas na Champions League Asiática e na Copa do Rei Saudita, Neymar não atuará no próximo jogo do Al-Hilal – neste sábado (26/10), às 15h, diante do Al Taawon, na Kingdom Arena, em Riade, pelo Campeonato Saudita.

O atacante brasileiro pode voltar a se apresentar em 29 de outubro (uma terça-feira), às 12h05, contra o Al Taee, no Prince Abdul Aziz bin Musa’ed Stadium, pelas oitavas de final da Copa do Rei Saudita.

Alguns dias depois, em 4 de novembro (uma segunda-feira), quando o Al-Hilal recebe o Esteghlal na Kingdom Arena, às 15h, pela quarta rodada da Champions League Asiática, Neymar também estará regularizado e poderá atuar caso seja relacionado por Jorge Jesus.

Quando Neymar voltará à Seleção Brasileira?

De olho na Data Fifa de novembro, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) acompanha a situação de Neymar. A entidade tem até 27 de outubro para enviar a pré-lista aos clubes para a convocação em 1º de novembro. O fato de o atacante ter atuado nesta segunda-feira alimenta esperanças acerca do retorno à equipe nacional.

A Seleção Brasileira tem dois compromissos no próximo mês: diante da Venezuela, em 14 de novembro (uma quinta-feira), às 18h, no Estadio Monumental de Maturín, pela 11ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026; e contra o Uruguai, em 19 de novembro (uma terça-feira), às 21h45, na Arena Fonte Nova, pela 12ª rodada do torneio continental.

