Atlético mantém invencibilidade de 11 anos contra argentinos na Libertadores (Jogadores do Atlético comemoram gol diante do San Lorenzo)

Agora o foco é na Libertadores! Nesta terça-feira (22/10), o Atlético encara o River Plate, na Arena MRV, pelo jogo de ida da semifinal do torneio continental. Além de velho conhecido, o time argentino faz parte de uma escrita marcante do Galo.

É que o time alvinegro carrega uma longa invencibilidade contra equipes do país vizinho no principal torneio da América do Sul. Ao longo dos últimos 11 anos, o Galo coleciona 13 jogos sem perder para times argentinos.

O último revés foi na campanha vitoriosa de 2013. Em 3 de julho daquele ano, no confronto de ida da semifinal, o Atlético foi derrotado pelo Newell’s Old Boys, por 2 a 0, no Estádio Marcelo Bielsa, em Rosário.

Desde então, construiu uma invencibilidade “de respeito” contra argentinos pela Libertadores. A escrita começou já na partida de volta da semifinal, quando fez 2 a 0, no Independência.

De lá para cá, o Atlético enfrentou argentinos 13 vezes no torneio continental. Foram oito vitórias e cinco empates, com 18 gols marcados e apenas cinco sofridos.

Nos últimos anos, o Galo eliminou adversários tradicionais como Racing, Boca Juniors e o próprio River Plate em fases de mata-mata da Libertadores.

Campanha de 2024 contra argentinos

Para chegar à decisão da Libertadores 2024, o Atlético enfrentará o River Plate nesta terça-feira (22/10), às 21h30, na Arena MRV, pela partida de ida da semifinal. Antes disso, já teve pelo caminho outros times argentinos.

Ainda na fase de grupos, o Atlético venceu duas vezes o Rosario Central. Depois disso, enfrentou o San Lorenzo nas oitavas de final. Na partida de ida, empate por 1 a 1. Na volta, vitória alvinegra por 1 a 0.

A invencibilidade do Atlético contra argentinos na Libertadores

10/7/2013 – Atlético (3) 2 x 0 (2) Newell’s Old Boys (semifinal) – Independência, em Belo Horizonte

(3) 2 x 0 (2) Newell’s Old Boys (semifinal) – Independência, em Belo Horizonte 27/4/2016 – Racing 0 x 0 Atlético (oitavas de final) – El Cilindro, em Buenos Aires

(oitavas de final) – El Cilindro, em Buenos Aires 4/5/2016 – Atlético 2 x 1 Racing (oitavas de final) – Independência, em Belo Horizonte

2 x 1 Racing (oitavas de final) – Independência, em Belo Horizonte 8/3/2017 – Godoy Cruz 1 x 1 Atlético (fase de grupos) – Malvinas Argentinas, em Mendoza

(fase de grupos) – Malvinas Argentinas, em Mendoza 16/5/2017 – Atlético 4 x 1 Godoy Cruz (fase de grupos) – Independência, em Belo Horizonte

4 x 1 Godoy Cruz (fase de grupos) – Independência, em Belo Horizonte 13/7/2021 – Boca Juniors 0 x 0 Atlético (oitavas de final) – La Bombonera, em Buenos Aires

(oitavas de final) – La Bombonera, em Buenos Aires 20/7/2021 – Atlético (3) 0 x 0 (1) Boca Juniors (oitavas de final) – Mineirão, em Belo Horizonte

(3) 0 x 0 (1) Boca Juniors (oitavas de final) – Mineirão, em Belo Horizonte 11/8/2021 – River Plate 0 x 1 Atlético (quartas de final) – Monumental de Núñez, em Buenos Aires

(quartas de final) – Monumental de Núñez, em Buenos Aires 18/8/2021 – Atlético 3 x 0 River Plate (quartas de final) – Mineirão, em Belo Horizonte

3 x 0 River Plate (quartas de final) – Mineirão, em Belo Horizonte 10/4/2024 – Atlético 2 x 1 Rosario Central (fase de grupos) Arena MRV, em Belo Horizonte

2 x 1 Rosario Central (fase de grupos) Arena MRV, em Belo Horizonte 7/5/2024 – Rosario Central 0 x 1 Atlético (fase de grupos) – Gigante de Arroyito, em Rosário

(fase de grupos) – Gigante de Arroyito, em Rosário 13/8/2024 – San Lorenzo 1 x 1 Atlético (oitavas de final) – Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires

(oitavas de final) – Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires 20/8/2024 – Atlético 1 x 0 San Lorenzo (oitavas de final) – Arena MRV, em Belo Horizonte

