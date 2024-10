crédito: No Ataque Internacional

Messi elege favorito à Bola de Ouro: ‘Merece mais do que ninguém’

Dono de oito troféus do prêmio Bola de Ouro, o argentino Lionel Messi elegeu um compatriota como favorito para levar a premiação este ano. Para o craque, o atacante Lautaro Martínez deveria ser coroado ‘melhor do mundo’ pela temporada que fez com a camisa da Seleção Argentina.

“Lautaro merece a Bola de Ouro mais do que ninguém. Ele teve um ano espetacular, marcou na final (da Copa América) e foi o artilheiro da Copa América”, disse Messi em entrevista ao TyC Sports.

Em 2023, Lautaro viveu ótima temporada pela Inter de Milão e pela Seleção Argentina – somou 35 gols e deu quatro assistências em 60 jogos (8 gols e 3 assistências em 16 jogos pela albiceleste).

Lautaro Martínez, atacante da Inter de Milão (foto: Foto: Marco Luzzani/Getty Images)

Martínez venceu a Supercopa da Itália, Campeonato Italiano e a Copa América. Além disso, foi o artilheiro do Campeonato Italiano (24 gols) e da Copa América (cinco gols).

Bola de Ouro

A premiação será em 28 de outubro. Entre os indicados, estão nomes como Vinícius Junior (Real Madrid), Jude Bellingham (Real Madri) e Rodri (Manchester City).

