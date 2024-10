crédito: No Ataque Internacional

Campeão mundial ‘acusa’ Guardiola de estragar o futebol: ‘Fiquei quatro anos sem clube’ (Pep Guardiola e Luca Toni em jantar descontraído )

Em jantar descontraído, regado a risos e taças de vinhos, o ex-atacante Luca Toni ‘acusou’ Pep Guardiola de ter estragado a cultura dos centroavantes no futebol mundial. Aos risos, o italiano questionou o treinador do Manchester City pela ideia de utilizar Lionel Messi como um ‘falso 9’ nos tempos de Barcelona (veja o vídeo abaixo).

“Os falsos 9… Explique-me, Pep, por quê? Você estragou o futebol. Não encontrei mais time por quatro anos. Juro! Pode dizer que só fazia o falso 9 com Messi? Mas você gosta de centroavante?”, iniciou Toni, que recebeu a resposta de Pep.

“Tenho Haaland, com 60 gols no ano. Mas os centroavantes têm de ser bons, entendeu?”, brincou o espanhol, citando o goleador norueguês do Manchester City.

“Ok! Então, foi por isso que eu fiquei sem time. Tudo bem, mas chega desses falsos 9. Vamos com os centroavantes grandes”, concluiu o italiano, aos risos.

Carreira de Luca Toni

O centroavante tem o auge da carreira com a conquista da Copa do Mundo de 2006 com a Seleção Italiana. Naquele mundial, o camisa 9 marcou dois gols em seis partidas.

Revelado pelo Modena, Luca Toni se destacou por Palermo e Fiorentina até ser contratado pelo Bayern de Munique. No clube alemão, marcou 58 gols em 88 jogos, durante três temporadas.

No retorno ao futebol italiano, Luca Toni passou por Genoa, Roma, Juventus e Hellas Verona, onde se aposentou na temporada 2015/2016.

Em toda a carreira, Luca Toni marcou 315 gols em 689 jogos profissionais.

