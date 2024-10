Gigante europeu quer tirar Haaland do Manchester City (Haaland, camisa 9 do Manchester City)

O Barcelona pretende fazer uma investida pelo atacante Erling Haaland, do Manchester City, até 2026. De acordo com o portal “Sport”, o presidente Joan Laporta sonha em contratar o norueguês e fazer uma grande movimentação na reta final de seu mandato. O dirigente tem desenvolvido estratégias diante da crise financeira para tentar trazer o atacante nas próximas temporadas.

Dessa forma, o projeto seria para trazer uma figura midiática para a reabertura do Camp Nou, que está em reforma desde junho do ano passado. O mandatário tem uma boa relação com o representante do atleta e está disposto a não medir esforços para concretizar seu sonho.

Quando o norueguês, avaliado em 200 milhões de euros (cerca de 1,2 bilhão na cotação atual), ainda defendia as cores do Borussia Dortmund, em 2021, o clube catalão ventilou a contratação do atleta. Além disso, o rival Real Madrid também teve interesse no futebol do atacante.

Na ocasião, a imprensa espanhola apontava que o Barça estaria disposto a oferecer cifras milionárias, como um salário de R$ 116 milhões por ano. O clube, no entanto, não conseguiu avançar, e Haaland assinou com o Manchester City em junho de 2022.

Por fim, na última janela de transferência, o clube sonhava com Nico Williams, do Athletic Bilbao, entretanto as negociações não avançaram.

