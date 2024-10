crédito: No Ataque Internacional

Ex-jogador de Copa do Mundo é denunciado por tentativa de abuso por irmã, diz jornal

Ex-jogador de Copa do Mundo é denunciado por tentativa de abuso por irmã, diz jornal (Ex-atleta virou polítco)

O ex-jogador mexicano Cuauhtémoc Blanco, que disputou três Copas do Mundo, foi denunciado na última semana por Blanca Fabiola, meia-irmã, por tentativa de abuso sexual.

O ex-atleta se tornou político no país natal após o fim da carreira no esporte e foi governador no estado de Morelos.

De acordo com o jornal El Financiero, Blanco teria pressionado a mulher, que integrava a equipe do político, a ter relações sexuais e tentou chantageá-la.

Ainda segundo o veículo de imprensa, as importunações do ex-jogador aconteciam na residência oficial do ex-governador, espaço usado para reuniões de trabalho.

Cuauhtémoc ainda continua na política e é deputado federal no México.

Cuauhtémoc Blanco pelo México

O ex-astro da Seleção do México disputou 120 partidas pela equipe, com 39 gols marcados.

Ele representou o país em três Copas do Mundo (1998, 2002 e 2010). Revelado pelo América (México) em 1992, Cuauhtémoc Blanco se aposentou no time em 2016.

A notícia Ex-jogador de Copa do Mundo é denunciado por tentativa de abuso por irmã, diz jornal foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.