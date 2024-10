Ex-astro de icônica equipe holandesa morre aos 73 anos (Atleta jogou duas Copas do Mundo)

O ex-meia Johan Neeskens, um dos principais futebolistas da história da seleção holandesa, morreu no último domingo (6/10) aos 73 anos.

A Federação Holandesa lamentou a morte do ídolo nacional. Ele era um embaixador da entidade e estava na Argélia em um projeto social, quando adoeceu. A causa da morte não foi divulgada.

Neeskens era um dos pilares do Carrossel Holandês das Copas do Mundo de 1974 e 1978 junto de Johan Cruyff seu xará. Foi fundamental na campanha que levou sua seleção à final do torneio nas duas edições, mas ficou com o vice-campeonato em ambas, diante de Alemanha e Argentina, respectivamente.

É o detentor do recorde de gol mais rápido em finais de mundiais. Ele converteu o pênalti na decisão em 1974 com menos de dois minutos de bola rolando, mas a Holanda sofreu a virada e ficou sem a taça. Ao todo, fez 17 gols em 49 jogos pela Laranja Mecânica.

Ele foi multicampeão por Ajax e Barcelona. Ele também atuou pelo New York Cosmos, dos EUA, e encerrou a carreira no futebol suíço, em 1991. Foi treinador depois de pendurar as chuteiras.

A notícia Ex-astro de icônica equipe holandesa morre aos 73 anos foi publicada primeiro no No Ataque por Folhapress.