crédito: No Ataque Internacional

Seleção Brasileira convoca substituto para Alisson (Dorival Júnior, técnico da Seleção Brasileira)

A Seleção Brasileira anunciou, neste sábado (5/10), a convocação do goleiro Weverton, do Palmeiras, para a vaga de Alisson. O arqueiro do Liverpool sofreu uma lesão na coxa esquerda na manhã deste sábado, em partida pela Premier League, e foi cortado.

Segundo informações da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a troca se deu após contato entre o departamento médico da Seleção Brasileira e o Liverpool. O clube inglês confirmou que Alisson não tem condições de atuar nos dois jogos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, nos dias 10 e 15 de outubro.

Alisson é o terceiro desfalque da Seleção Brasileira nesta convocação. Além dele, Bremer, da Juventus, e Guilherme Arana, do Atlético, foram desconvocados após lesão. Alex Telles e Beraldo foram os escolhidos para as vagas.

Os jogadores convocados se apresentam nesta segunda-feira (7/10), em São Paulo (SP), para os treinamentos e preparação para disputar duas partidas pelas Eliminatórias, contra Chile e Peru.

O primeiro confronto será no Estádio Nacional de Chile, às 12h da próxima quinta-feira (10/10). Na terça-feira (15/10), a partir das 21h45, o Brasil enfrentará o Peru na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília.

Convocação da Seleção Brasileira

GOLEIROS

Bento – Al-Nassr

Ederson – Manchester City

Weverton – Palmeiras

LATERAIS

Danilo – Juventus

Vanderson- Monaco

Alex Telles – Botafogo

Abner – Lyon

ZAGUEIROS

Beraldo – PSG

Éder Militão – Real Madrid

Gabriel Magalhães – Arsenal

Marquinhos – Paris Saint-Germain

MEIO-CAMPISTAS

André – Fluminense

Bruno Guimarães – Newcastle

Gerson – Flamengo

Lucas Paquetá – West Ham

Rodrygo – Real Madrid

ATACANTES

Endrick – Real Madrid

Raphinha – Barcelona

Luiz Henrique – Botafogo

Igor Jesus – Botafogo

Savinho – Manchester City

Vinicius Júnior – Real Madrid

Gabriel Martinelli – Arsenal

A notícia Seleção Brasileira convoca substituto para Alisson foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.