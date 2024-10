Colunista espanhol especula volta de Neymar ao Barcelona; veja detalhes (O atacante não joga desde 2023)

O craque brasileiro Neymar pode retornar ao Barcelona, clube que conquistou as maiores glórias da carreira. Pelo menos, é o que especula o colunista espanhol Joaquim Piera, do Sport 45, da Espanha.

De acordo com o jornalista, Joan Laporta, presidente do Barcelona, está me busca de uma nova ‘bomba’ para o novo Camp Nou. O estádio está em obras e deve voltar a ser utilizado em novembro deste ano. Segundo Piera, o norueguês Erling Haaland é o mais desejado no médio prazo, mas o brasileiro seria uma solução temporária perfeita.

Vale lembrar que Neymar pode assinar novo contrato a partir de 1º de janeiro. Isso porque o contrato de dois anos com o Al-Hilal expira em 30 de junho de 2025.

Um possível retorno do craque ao Brasil também tem sido especulado pela imprensa brasileira, contudo, o atacante ainda não deu sinais do seu futuro no futebol.

Fato é que seria de desejo do craque disputar a Copa do Mundo de 2026, aos 34 anos e, que essa será, possivelmente, a última da carreira.

Neymar no Barcelona

No Barcelona, Neymar conquistou oito títulos. As atuações primorosas renderam ao atacante marcas individuais – como líder de assistências e maior artilheiro não europeu de grandes competições.

Supercopa da Espanha: 2013

Campeonato Espanhol: 2014/15, 2015/16

Copa do Rei: 2014/15, 2015/16, 2016/17

Champions League: 2014/15

Mundial de clubes: 2015

A notícia Colunista espanhol especula volta de Neymar ao Barcelona; veja detalhes foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.