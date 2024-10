Jornais espanhóis destacam astro brasileiro do Barcelona: ‘Parece outro jogador’ (Raphinha abre os braços em comemoração de gol do Barcelona)

Jornais espanhóis destacaram a atuação do brasileiro Raphinha na vitória do Barcelona sobre o Young Boys pela Champions League nessa terça-feira (1/10), na Espanha.

Um dos destaques da equipe catalã na temporada, o camisa 11 foi eleito o melhor jogador em campo no duelo.

O meia-atacante marcou um gol e deu uma assistência para Lewandowski marcar o primeiro jogo do time catalão, que venceu por 5 a 0.

“Se há um futebolista que viveu uma transformação radical desde a chegada de Hansi Flick ao Barcelona é o Raphinha. Há outro que melhoraram de rendimento com o alemão, porem no caso do brasileiro a mudança é muito notória e mostrou isso contra o Young Boys”, escreveu o Mundo Deportivo.

“Hansi Flick conseguiu melhorar o rendimento de muitos jogadores do Barcelona, mas o que acontece com o Raphinha é digno de estudo. A metamorfose do brasileiro tem sido espetacular. Parece outro futebolista.”, publicou o Diario As.

Raphinha no Barcelona

Comprada pelo Barcelona em 2022, na última temporada Raphinha marcou dez gols e distribuiu três assistências.

Em 2024/2025, o jogador se consolidou como um dos principais jogadores do elenco. São seis tentos e três assistências em 10 partidas disputadas.

