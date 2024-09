Além de referências a Atlético e Cruzeiro, Museu da Conmebol exibe taças de torneios como Copa do Mundo, Copa América e Libertadores

SIGA NO Museu da Conmebol tem homenagens a Atlético, Cruzeiro e times do interior de Minas crédito: No Ataque Internacional Museu da Conmebol tem homenagens a Atlético, Cruzeiro e times do interior de Minas (Camisas de Atlético e Cruzeiro estão expostas no Museu da Conmebol) Apesar de pequeno, o Museu da Conmebol é uma opção cultural gratuita e bastante atrativa para os torcedores de Atlético e Cruzeiro que estiverem em Assunção, no Paraguai. Dentro do espaço, que fica em Luque, na Região Metropolitana da capital paraguaia, há uma série de referências a equipes que integram os dez países da Conmebol – Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela.





Mineirão é representado pela torcida do Cruzeiro

Há camisas de Atlético e Cruzeiro no setor dedicado aos vencedores da Copa Libertadores, além de referências aos demais títulos internacionais conquistas pela dupla.

As informações ficam disponíveis em um monitor com tela sensível ao toque. Lá aparecem os times que jogaram a Libertadores e a Copa Sul-Americana em 2024 e outras grandes equipes brasileiras que não se classificaram.

O lugar também tem um mural de bandeiras com os escudos de quatro clubes mineiros: América de Barbacena, Atlético, Caldense e Cruzeiro. Já a torcida celeste é mostrada em um totem do Mineirão, no corredor da sala de vídeo.

Jogos do Atlético aparecem em vídeo sobre futebol sul-americano

Em um vídeo sobre a identidade do futebol sul-americano, aparecem trechos de dois jogos marcantes do Galo:

Uma jogada de Ronaldinho Gaúcho no empate por 1 a 1 com Tijuana, no Independência, em Belo Horizonte, no jogo de volta das quartas de final da Libertadores de 2013

A homenagem às vítimas do desastre da Chapecoense feita no empate por 1 a 1 com o Grêmio, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no duelo de ida da final da Copa do Brasil de 2016

Ícones de Atlético e Cruzeiro são homenageados

Ex-jogadores celestes e alvinegros que jogaram na Europa são homenageados em um projetor. São mostradas camisas de Ronaldo Fenômeno (Real Madrid), Rivaldo (Barcelona) e Marcelo Moreno (Shakhtar Donetsk), ex-Cruzeiro, e Roberto Carlos (Real Madrid) e Ronaldinho (Barcelona), ex-Atlético.

