Confronto com facas no estádio de Medellín deixa mais de 20 pessoas feridas

Cerca de vinte torcedores e um policial ficaram feridos em um confronto com facas no estádio de Medellín na noite dessa quinta-feira(26/9), o que forçou a suspensão de uma partida do campeonato colombiano, informou a Prefeitura.

No início do segundo tempo da partida entre o Atlético Nacional e o Junior de Barranquilla, uma briga começou em uma das arquibancadas do Atanasio Girardot ocupada por “bravas bravas”.

Atlético Nacional e Junior são dois dos clubes mais populares da Colômbia.

“No momento (há) um policial e 20 torcedores feridos, alguns dos quais tiveram que ser levados a centros médicos”, escreveu o secretário de Segurança da cidade (noroeste), Manuel Villa, na rede X.

O prefeito, Federico Gutiérrez, chamou os torcedores de “criminosos” nesta sexta-feira (27/9).

“Que um evento esportivo termine numa batalha entre aqueles que se dizem torcedores mostra-nos que ainda nos falta muita cultura para viver o futebol em paz”, disse no X.

Antes da suspensão da partida, o Atlético Nacional vencia por 2 a 0.

