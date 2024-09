Cruzeiro conhece possível rival nas semifinais da Sul-Americana (Jogadores do Lanús comemoram)

O Cruzeiro já sabe qual é o possível rival nas semifinais da Copa Sul-Americana. Nesta quarta-feira (25/9), o Lanús, da Argentina, eliminou o Independiente Medellín, da Colômbia, nos pênaltis e está no caminho da Raposa em busca de uma sonhada decisão continental.

Na partida de ida, as equipes empataram na última quarta-feira (18/9) por 0 a 0 na Argentina, no estádio La Fortaleza.

Na volta, no Atanasio Girardot, na Colômbia, nova igualdade. Desta vez, o placar apontou 1 a 1. Mender García marcou para os mandantes, enquanto Londoño (contra) fez o gol dos visitantes.

As penalidades foram de mais equilíbrio. A decisão saiu só nas cobranças alternadas, e o Lanús levou a melhor: 6 a 5.

Cruzeiro busca classificação

Se avançar à semifinal, o Cruzeiro, portanto, vai enfrentar o Lanús.

A Raposa tem grande vantagem na busca pela vaga. Afinal, venceu a partida de ida por 2 a 0 sobre o Libertad, fora de casa, na última quinta-feira (19/9).

Com o resultado no Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, o Cruzeiro pode até perder por um gol de diferença no Mineirão que ainda assim passará à próxima etapa.

Cruzeiro e Libertad duelam pela partida de volta nesta quinta, a partir das 21h30.

