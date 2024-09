crédito: No Ataque Internacional

Juventus e Napoli empatam em confronto direto pela liderança do Campeonato Italiano

Juventus e Napoli empatam em confronto direto pela liderança do Campeonato Italiano (Juventus e Napoli empataram por 0 a 0)

Juventus e Napoli se enfrentaram no Juventus Stadium e empataram por 0 a 0, neste sábado (21/9), plea quinta rodada do Campeonato Italiano.

Com o resultado, a Juventus chegou a nove pontos, na quarta colocação. Já o Napoli alcançou 10, na terceira posição. O Torino, líder da Série A, soma 11.

Próximos jogos

A Juventus volta aos gramados no próximo sábado, às 13h (de Brasília), quando visita o Genoa, no Estádio Luigi Ferraris, pela sexta rodada do Campeonato Italiano.

Na próxima quinta-feira, o Napoli recebe o Palermo, às 16h, no Estádio Diego Armando Maradona, em duelo pela segunda fase da Copa da Itália.

Principais lances

Em jogo de poucas emoções, o Napoli chegou perto de marcar aos 45 minutos do primeiro tempo. Em cobrança de falta na entrada da área, Mathías Olivera bateu forte de canhota, mas o goleiro Di Gregorio fez grande defesa.

A Juventus respondeu aos 26 minutos da etapa complementar. Cambiasso dominou pelo meio, driblou três marcadores e encontrou Koopmeiners, que finalizou alto, mas a bola saiu raspando o travessão.

A notícia Juventus e Napoli empatam em confronto direto pela liderança do Campeonato Italiano foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press.