Liverpool vence Bournemouth e dorme na liderança da Premier League (Liverpool fez 3 a 0 sobre o Bournemouth)

Neste sábado, o Liverpool venceu o Bournemouth por 3 a 0, em Anfield, pela quinta rodada do Campeonato Inglês. Os gols foram marcados por Luis Díaz (2) e Darwin Núñez.

Com o resultado, os Reds assumiram a liderança da competição, com 12 pontos, mas serão ultrapassados por Manchester City ou Arsenal, que se enfrentam neste domingo. Qualquer resultado no confronto tira a primeira posição da equipe comandada por Arne Slot. Já o Bournemouth ocupa a 13ª colocação, com cinco pontos.

Próximos duelos

O Liverpool volta a campo nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília), quando enfrenta o West Ham, em Anfield, pela terceira fase da Copa da Liga Inglesa.

Por sua vez, o Bournemouth recebe o Southampton, no próximo dia 30, às 16h, pela Premier League.

O jogo

Os mandantes abriram o placar do confronto aos 25 minutos da etapa inicial. Luis Díaz recebeu belíssimo lançamento de Ibrahima Konaté, driblou o goleiro e tocou para o fundo do gol.

Dois minutos depois, Díaz marcou novamente e ampliou para o Liverpool. Alexander-Arnold avançou pela direita, trouxe para o meio e tocou para o atacante colombiano, que dominou e finalizou entre as pernas do goleiro.

Aos 36 minutos, os Reds chegaram ao terceiro gol. Darwin Núñez apareceu pela direita, cortou o marcador e acertou um lindo chute no ângulo esquerdo.

No segundo tempo, o Liverpool criou diversas chances para aumentar a diferença, mas o placar permaneceu o mesmo da primeira etapa e o jogo terminou 3 a 0 para os donos da casa.

