Ex-astro espanhol afirma: ‘Este Real Madrid é melhor que os Galácticos’ (Jogador tem 20 anos)

Ex-jogador espanhol José María Gutiérrez, Guti, afirmou que o atual elenco do Real Madrid é melhor que os Galácticos.

Em entrevista ao Diario As, o ex-atleta afirmou que a histórica equipe do clube espanhol no começo dos anos 2000 tem mais problemas que o time de 2024.

“Este elenco é melhor do que os dos Galácticos. Tem jogadores muito bons e de pouca idade. Vão marcar época no Real Madrid”, inicia.

“Nos galácticos haviam muitos jogadores que eram intocáveis, que tinha que jogar sempre. Nesse caso, Ancelotti sempre vai fazer o melhor para equipe”, adiciona.

“Em determinados momentos pode jogar com 4-3-3 porque o jogo requer isso e em jogos duros, onde precisa de mais músculo no meio-campo, vai jogar com um 4-4-2. Ancelotti é um treinador muito inteligente e tirará o melhor desse time”, finaliza.

Real Madrid Galáctico

O elenco do Real Madrid no início do século XXI era repleto de astro do futebol internacional entre 2003 até meados de 2007. Jogadores como Ronaldo Nazário, Zidane, Figo, Beckham, Guti, Roberto Carlos e outros integravam a equipe ‘Galáctica’.

Com diversas estrelas, o time foi um sucesso comercial. Porém, o ambicioso projeto não foi tão bem sucedido esportivamente. Os únicos títulos conquistados no período foi e uma Supercopa da Espanha.

Durante o período, nenhum treinador conseguiu se estabilizar no comando do time. O brasileiro Vanderlei Luxemburgo foi um dos técnicos na época.

Equipe atual

Em 2024, o clube espanhol também acumula grandes nomes do futebol internacional e comparações com a equipe Galáctica se tornaram comuns na mídia.

Mbappé, Vini Jr., Rodrygo, Jude Bellingham são alguns dos principais jogadores do time comandado por Carlo Ancelotti.

A notícia Ex-astro espanhol afirma: ‘Este Real Madrid é melhor que os Galácticos’ foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.