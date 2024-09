Cruzeiro treina com novidade antes de duelo com Libertad pela Sul-Americana

Cruzeiro treina com novidade antes de duelo com Libertad pela Sul-Americana (Treino do Cruzeiro na Toca da Raposa 2)

Álvaro Barreal voltou a treinar de forma parcial nesta terça-feira (17/9). O meia-atacante ainda sofre com dores no tornozelo esquerdo e trabalha para retornar à rotina de atividades do elenco do Cruzeiro.

Por causa do problema físico, Barreal desfalcou a Raposa na derrota por 1 a 0 para o São Paulo, no último domingo (15/9), no Mineirão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele também não treinou nessa segunda-feira.

Barreal vem reclamando de dores no tornozelo desde o empate por 2 a 2 com o Vitória, fora de casa, em 19 de agosto, pela 22ª rodada.

Após a atividade desta terça, o jogador será reavaliado pelo departamento médico celeste. Se apresentar condições de jogo, Barreal será relacionado para o duelo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, contra o Libertad, do Paraguai.

Libertad x Cruzeiro

O Cruzeiro enfrenta a equipe paraguaia nesta quinta-feira (19/9), a partir das 21h30, no Defensores del Chaco, em Assunção.

A notícia Cruzeiro treina com novidade antes de duelo com Libertad pela Sul-Americana foi publicada primeiro no No Ataque por João Victor Pena.